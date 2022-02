Garbsen

Erst „Ylenia“, dann „Zeynep“ und schließlich „Antonia“: Drei Stürme und ihre Folgen haben die freiwilligen Feuerwehren in Garbsen tagelang beschäftigt. Mehr als 80 Einsätze arbeiteten die Feuerwehren im Stadtgebiet ab. 45 davon fielen in den Bereich der Feuerwehr Garbsen, die für die Stadtteile Altgarbsen, Garbsen-Mitte, Auf der Horst und Havelse zuständig ist.

Einsatzleiter Marcel Ochmann spricht im Interview darüber, wie sich die Ehrenamtlichen auf solche extremen Wetterlagen vorbereiten, und wie sie sich schützen.

Guten Tag, Herr Ochmann. Die Feuerwehren in Garbsen haben zahlreiche Sturmeinsätze hinter sich. Wann war Ihnen klar: Das werden arbeitsreiche Tage und Nächte?

Am Freitagabend vor „Zeynep“ war das bereits allen klar. Die Orkanwarnungen kursierten da schon in den Sozialen Medien und im Fernsehen. Als die erste Alarmierung kam, wusste ich sofort: Das wird nicht die letzte in dieser Nacht sein.

Garbsener Feuerwehrkamerad bei Sturm „Kyrill“ 2007 schwer verletzt

Wie sah der typische Sturmeinsatz aus? Gibt es einen, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Eigentlich gab es immer nur zwei Szenarien: Entweder lag ein umgestürzter Baum schon im gefährlichen Bereich – also auf einer Straße oder einem Gehweg. Oder die zweite Variante: Ein Baum drohte umzukippen. Bedrohlich war ein Einsatz an der Alte Ricklinger Straße. Dort wollten wir einen Baum zerlegen. Wir wurden aber immer wieder von starken Böen unterbrochen. Das hat mich an einen Einsatz beim Orkan „Kyrill“ im Jahr 2007 erinnert. Damals wurde einer unserer Kameraden von einem Baum getroffen und schwer verletzt.

Zur Person: Das ist Marcel Ochmann Marcel Ochmann ist 30 Jahre alt, lebt in Havelse und arbeitet hauptberuflich als Softwareentwickler bei VW. Er stammt aus einer echten Feuerwehrfamilie. Sein Vater, Thomas Ochmann, ist stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Garbsen. Auch sein Bruder, seine Mutter, sein Onkel und seine Schwägerin engagieren sich ehrenamtlich. Ochmann selbst trat mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr ein und wurde mit 16 Jahren in die aktive Feuerwehr übernommen. Dort hat er es inzwischen in den Rang des Brandmeisters und zum stellvertretenden Zugführer gebracht.

Ihre Beschreibung zeigt: Bei solchen Einsätzen begeben sich die Helfer selbst in Gefahr. Wie schützen Sie sich, und wie bereiten Sie sich auf solche Extremlagen vor?

Man muss immer mit Respekt vor der Lage entscheiden. Im Zweifel heißt das: Jetzt geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Wir üben regelmäßig den Umgang mit der Kettensäge. Denn eines gilt es immer zu beachten: Ein Baum, der beim Sturm gebrochen ist, steht immer noch unter Spannung. Da muss jeder genau wissen, wo und wie er sägen muss, ohne sich und andere zu gefährden.

Als Einsatzleiter steuert Marcel Ochmann die Drehleiter, auf der ein Kollege mit Kettensäge steht. Quelle: Gerko Naumann

Das Beseitigen der Sturmschäden ist harte körperliche Arbeit. Wie regenerieren Sie sich anschließend?

In so einer Nacht schaffen wir es zwischen zwei Einsätzen kaum zurück zur Wache. Von Freitag auf Sonnabend hatte ich zum Beispiel nur drei Stunden Schlaf. Dafür habe ich mich gefreut, endlich mal wieder ein paar Kameraden zu sehen – das ist in der Pandemie ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben sogar zusammen Pizza in die Wache bestellt, natürlich immer coronakonform.

Die Feuerwehrleute in Garbsen sind durchweg ehrenamtlich tätig. Haben Ihre Arbeitgeber Verständnis dafür, wenn Sie bei der Arbeit fehlen?

Die meisten von uns arbeiten wie ich bei großen Unternehmen. Da klappt das mit Verständnis sehr gut. Wenn man aber in einem kleinen Unternehmen mit nur fünf Mitarbeitern tätig ist, kann der Chef natürlich nicht dauerhaft auf seine Angestellten verzichten.

Die Stürme der vergangenen Tage haben die Feuerwehren in Garbsen stark beschäftigt. Quelle: Markus Holz

Und wie sieht es mit Ihren Familien aus? Die müssen ja auch auf vieles verzichten.

Wir bei der Feuerwehr Garbsen haben das Glück, dass ein Großteil der Partner das Hobby teilen. Meine Freundin ist zum Beispiel selbst Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr. Das hilft natürlich sehr beim Verständnis. Aber es stimmt natürlich: Der eine oder andere hatte sich das Wochenende sicher anders vorgestellt.

Die Feuerwehren haben dafür gesorgt, dass niemand durch herabfallende Äste verletzt wurde und dass die Straßen schnell wieder frei waren. Dankt Ihnen eigentlich auch mal jemand dafür?

Oh ja. Klar gibt es immer auch Menschen, die sogar genervt von uns sind. Gerade in den vergangenen Tagen haben wir aber viele positive Erfahrungen gemacht. Einige haben uns sogar ein kleines Trinkgeld für unsere Kameradschaftskasse gegeben. Wir freuen uns natürlich über solche Dankbarkeit und Anerkennung für unsere Arbeit.

Von Gerko Naumann