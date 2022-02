Hannover

Gegen Mittag rollte am Mittwoch das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Garbsen in die Drive-in-Zufahrt des einstigen Burgerking-Restaurants an der B 6 in Garbsen. Doch weder um Pommes noch um Burger ging es den Feuerwehrleuten, sondern um die Sicherheit der Autofahrer an der nahen Kreuzung. Eine Blechverblendung des früher weithin sichtbaren Schellerestaurant-Schildes hatte der Sturm der vergangenen Tage soweit gelöst, dass das Blech nun lose in luftiger Höhe baumelte.

„Mit unseren Tragleitern werden wir dort oben nicht hinkommen“, sagte Thorsten Bienert von der Ortsfeuerwehr Meyenfeld, die mit der Polizei zuerst am Einsatzort eintraf, die Lage sondierte und die Drehleiter nachforderte. Zunächst hatte man aber versucht, den aktuellen Pächter des Geländes – die für viele Burgerking-Restaurants zuständige Baum-Gruppe – zu erreichen. „So eine Hilfeleistung kostet schließlich Geld“, erklärt Bienert. Weil man dort aber nicht durchkam, nahm die Feuerwehr die Sache schließlich selbst in die Hand. „Wir können das Blech nicht länger dem Wind überlassen“, so der stellvertretende Ortsbrandmeister.

Flatterte lose im Wind: Das Blech am Schild des ehemaligen Burgerking-Restaurants an der B6. Quelle: Simon Polreich

Der immer noch frische und böige Wind – soviel konnten Polizei und Feuerwehr mit bloßem Auge erkennen – hätte das Blech, das die Seite des runden Schilds verblendet, vermutlich auf die Fahrbahn geschleudert und von dort möglicherweise noch weiter die B 6 entlang Richtung Südost geweht, wo es wohl Autos beschädigt oder sogar Menschen verletzt hätte.

Blech hängt an der letzten Niete

Zwei Kameraden fuhren also im Korb der Drehleiter in die Höhe. Ein paar kräftige Züge mit der Hand reichten bereits um das lose sitzende Blech abzureißen, das buchstäblich nur noch an der letzten Niete hing. Das Stück Metall und ein paar weitere lose Kleinteile entsorgten die Feuerwehrleute gleich auf dem Innenhof des ehemaligen Burgerkings, wo auch andere Teile des abgebauten Schildes lagern.

Gefahr beseitigt. Ein Feuerwehrmann hat das Blech entfernt. Quelle: Simon Polreich

„Wir tun nur das Nötigste, werden den Eigentümer aber informieren, dass er das Schild so schnell wie möglich zu sichern hat“, so Feuerwehrmann Bienert. Für den Einsatz muss er wohl einige Hundert Euro hinblättern.

Übrigens: Das Burgerking-Restaurant ist seit Februar 2021 geschlossen, soll aber neu eröffnet werden, sobald die nötigen Genehmigungen vorliegen. Ob es dieses Jahr noch etwas wird, ist aber noch unbekannt.

Von Simon Polreich