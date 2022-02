Garbsen

Orkantief „Zeynebp“ hat die Feuerwehren in Garbsen am Freitagabend mehrfach beschäftigt. Bis 22 Uhr zählte Pressesprecher Stefan Müller rund 30 Unwettereinsätze. Die meisten Sturmschäden konnten von den Ehrenamtlichen schnell beseitigt werden. Zum Teil war ihr Einsatz aber auch nicht mehr erforderlich.

Der erste Baum fällt um 19 Uhr

Ein erster umgestürzter Baum wurde gegen 19 Uhr aus Osterwald Unterende gemeldet. Im Verlauf des Abends wurden fast alle Ortsfeuerwehren alarmiert. Sie beseitigten in ihren Einsatzbereichen umgestürzte Bäume oder größere Äste auf Straßen und Wegen, sichteten gelöste Dach- oder Fassadenteile und sicherten Werbeschilder und Verkehrszeichen. Gegen 22 Uhr entspannte sich die Lage vorerst, so dass rund 30 Einsatzstellen zügig abgearbeitet werden konnten, berichtet Müller. Die Feuerwehren sind mit kleineren Gruppen weiter in Bereitschaft. Im Gerätehaus Altgarbsen werden die Einsätze koordiniert, um die Leitstelle der Region zu entlasten.

Von Markus Holz