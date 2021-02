Südlink-Trassenplanung geht in die nächste Phase

Hannover

So schön rundum mit Selterklippen und Überschwemmungswiesen. Erzhausen selbst ein traditionsreiches Dorf mit Fachwerk, Gemeinschaftshaus und 1500 Bewohnern. Nun soll ausgerechnet hier die Stromleitung Südlink im zum Teil nur 80 Meter schmalen Tal zwischen Leine und Unterbecken verbuddelt werden. „Wir würden von Leitungen umzingelt“, sagt Petra Bohnsack, Bürgermeisterin in dem Ortsteil von Einbeck (Kreis Northeim). Auf drei Seiten verliefen schon andere oder seien geplant, wie die riesige Hochspannungsfreileitung Wahle-Mecklar. Trotz des Protests wird, wie die Bundesnetzagentur der HAZ sagt, die Vorplanung für Südlink in Kürze für Erzhausen – und den Rest Niedersachsens – in eine neue Phase treten. Nach Ende des Quartals wollen die Netzbetreiber die Unterlagen für die Planfeststellung bei der Behörde einreichen.

Viele Einwände aus dem Leinetal

Bohnsack und Kollegen in Nachbarorten haben gegen die Südlink-Variante durchs Leinetal einiges einzuwenden. Unter anderem das Entwässerungssystem, fürchten sie, könnte empfindlich gestört werden. „Allein in Erzhausen sind rund 400 Drainagen sehr engmaschig gelegt“, sagt Bohnsack. Derzeit muss die ehrenamtliche Bürgermeisterin wieder Hunderte frisch eingetroffene Seiten mit Antworten auf diese und andere Einwände durcharbeiten. Es geht aber wohl nur noch um Details. Die Sprecherin der Bundesnetzagentur sagt: „Besondere Widerstände gibt es in der Region nicht, weder durch Personen, noch durch räumliche Schwierigkeiten.“ Der ursprüngliche Zeitplan sei in erster Linie durch die pandemiebedingten Verfahrensänderungen überschritten worden.

So sieht der aktuell vorgesehene Trassenverlauf im noch offenen Abschnitt in Niedersachsen aus. Quelle: Bundesnetzagentur

Niedersachsen ist von drei Planungsabschnitten betroffen: Während die Betreiber Tennet und TransnetBW überall sonst bereits die Anträge zur Planfeststellung eingereicht haben, ist der Abschnitt zwischen Scheeßel (Kreis Rotenburg) und Bad Gandersheim weiter offen. Erst wenn die Nachbeteiligung im Raum Einbeck beendet ist, wird im Planfeststellungsverfahren der genaue Verlauf der Trasse festgelegt und kann das offizielle Beteiligungsverfahren für den letzten Abschnitt beginnen. „Wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme Ende 2026 sein wird“, sagt Tennet-Sprecher Mathias Fischer.

In der Region Hannover hat sich der Netzbetreiber Anfang 2019 überraschend für einen Korridor westlich von Hannover entschieden. Anfangs war eine Route östlich der Landeshauptstadt favorisiert worden. „Durch die detaillierten Untersuchungen der Korridorvarianten haben wir einen konkreten Erdkabelkorridor ermittelt, der Mensch und Natur so gering wie möglich belastet“, hieß es zur Begründung. Verlaufen soll die Strecke durch Gebiete von Neustadt und Garbsen, Wennigsen, Ronnenberg und Springe. Während sich im Osten der Region die Menschen freuten und ihren Widerstand abbrechen konnten, wurden die Befürchtungen von Bürgerinitiativen entlang der Alternativtrasse im Westen wahr. Besonders aktiv mit Protestaktionen: die BI Garbsen gegen Südlink.

Protest unter Corona-Bedingungen: die BI Garbsen gegen Südlink im Mai 2020. Quelle: Gabriele Gerner

Politischer Druck hatte allerdings bereits dazu geführt, dass der Bund Ende 2015 entschied, Gleichstromleitungen wie Südlink doch nicht als riesige oberirdische Schneise, sondern vorrangig als Erdkabel verlegen zu lassen. Über den in 1,5 Meter Tiefe liegenden je 15 Zentimeter dicken Kabeln wird allerdings ein bis zu 25 Meter breiter „Schutzstreifen“ freigehalten. Dort darf kein Haus und keine Straße gebaut werden. Anders als bei Freileitungen sieht die Erdverkabelung keine Mindestabstände zu Wohnhäusern vor.

Baugebiet ist Knackpunkt in Garbsen

Knackpunkt in Garbsen ist denn auch die Überlagerung der Trasse mit geplanten Wohnbauflächen, beispielsweise Im Stühe in Horst. „Hierzu sind wir weiter mit Tennet im Gespräch“, sagt eine Stadtsprecherin. Es sei aber in dem einen Kilometer breiten Untersuchungskorridor ausreichend Raum, um sowohl Südlink als auch das Baugebiet realisieren zu können.

Auch Wilfried Aick vom Garbsener Wasserverband, gleichzeitig Vorsitzender der BI gegen Südlink, setzt sich für diese pragmatische Lösung ein. Verhindert habe man zum Glück, dass die Leitung direkt durch ein Wasserschutzgebiet laufe, berichtet er. Überhaupt zeige sich Tennet kooperativ, auch an Geld mangele es dort anscheinend nicht. Er sei nicht gegen die Energiewende und halte Südlink grundsätzlich für sinnvoll, sagt der BI-Vorsitzende. Positiv festzuhalten sei: „Der breite Protest gegen die Hochspannungsmasten hatte Erfolg.“

Nabu Neustadt ist zufrieden

Mit Unruhe ist in der Bauphase zu rechnen, die Fachleute kündigen einen rund 40 Meter breiten Baukorridor an. Naturschützer fürchteten mancherorts um Eisvogel und Milan, Molche und Orchideen. Doch Tennet habe die Eingaben berücksichtigt, sagt Werner Magers vom Naturschutzbund Nabu in Neustadt. „Wir können in Neustadt zufrieden sein.“ Auch für die Leineunterführung sei bei Basse eine gute Stelle gefunden worden. In Kürze sollen die Kartierungen in der Region abgeschlossen sein.

„Der breite Protest hatte Erfolg“: Wilfried Aick, Vorsitzender der BI Garbsen gegen Südlink. Quelle: privat

Bleiben noch die Sorgen der Landwirte, etwa bei Gehrden. Seit Jahrhunderten seien die fruchtbaren Böden des Calenberger Landes bis auf die oberen 30 Zentimeter unberührt, nun würden sie für den Energietransport unnötig zerstört. Die Besitzer von betroffenen Äckern sollen zwar Entschädigungen bekommen. Doch was ist mit den Pächtern? Wie wirkt sich der von Stromkabeln erwärmte Boden auf empfindliche Feldfrüchte aus? „Der Bodenschutz ist für Landwirte, die von der Trasse betroffen sein werden, besonders wichtig“, sagt Landvolkvorsitzender Holger Hennies aus Schwüblingsen (das wegen der nun westlichen Trassenführung nicht mehr betroffen ist). Deshalb werde Tennet, wie gefordert, die Auswirkungen der Erdverkabelung auf verschiedenen Böden testen. Dafür vorgesehen seien Flächen bei Göttingen, in der Region Hannover und im Norden Niedersachsens. Positiv wertet Hennies, dass Tennet bereit sei, die Landvolk-Forderung nach strengem Bodenschutz zu erfüllen.

Windstromleitung wird nicht größer Südlink, eigentlich Suedlink, ist ein Korridor lang durch Deutschland. Die Hochspannungsgleichstromleitung soll im Rahmen des Netzentwicklungsplans des Bundes insbesondere elektrische Energie aus Windkraft vom Norden bis in den Süden transportieren – auch als Ersatz für die abgeschalteten Atomkraftwerke. Die 700 Kilometer lange Stromautobahn soll zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Netzbetreiber sind Tennet und TransnetBW. Nachdem die Trasse zunächst oberirdisch geplant war, soll sie nach Protesten von Anliegern und einem Beschluss des Bundestags von 2015 nun weitgehend unter der Erde verlegt werden. Mit Ausnahme des in Niedersachsen verlaufenden Abschnitts B zwischen Scheeßel und Bad Gandersheim ist der Verlauf von der Küste bis nach Bayern mit Abzweig nach Baden-Württemberg überall entschieden. Da der Flächenverbrauch geringer ausfallen wird als zunächst angenommen, diskutierte der Bundestag kürzlich, ob ein dritter Strang des Südlinks gebaut werden soll. Das hätte die Kapazität der Leitung um zwei Gigawatt auf sechs Gigawatt erhöht. Die Vergrößerung hätte aber Klagerisiken verstärkt und die Planung verzögert. Ende Januar stimmte das Parlament mit breiter Mehrheit von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP für ein neues Bundesbedarfsplan-Gesetz, das den Ausbau der Stromnetze beschleunigen soll. Gleichzeitig lehnte der Bundestag eine Südlink-Erweiterung ab.

Fruchtbar sind die Felder auch bei Einbeck-Erzhausen. Dort gedeihen Zuckerrüben, um die sich Bürgermeisterin Bohnsack und die bäuerlichen Familienbetriebe nun ebenfalls Sorgen machen. „Zuckerrüben sind Tiefwurzler und dürfen nicht im Schutzstreifen über dem Erdkabel angebaut werden“, wendet das Dorf gegenüber dem Netzbetreiber ein. Ausweichen könnten die betroffenen Bäuerinnen und Bauern in dem engen Tal nicht. „Ein Anbau am Hang ist nicht möglich.“

Von Gabriele Schulte