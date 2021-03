Südlink durch Garbsen: Der Korridor steht fest

Garbsen

Der Korridor für die Höchstspannungstrasse Südlink durch Garbsen steht fest. Die Bundesnetzagentur hat am Freitag den Abschluss der Fachplanung bekannt gegeben. Der Korridor gibt grob den Bereich an, in dem die Kabel verlegt werden. Er ist einen Kilometer breit.

Unter welcher Weide, welchen Acker und welchen Wald exakt, steht noch nicht fest. Die Kabelstrecke verläuft im Norden Garbsens zwischen Frielingen und Bordenau durch, westlich an Horst vorbei durch die Garbsener Schweiz und weiter Richtung Gümmer/Lohnde. Am Verlauf hat sich nach den letzten Planungsrunden und Anhörungen nichts geändert.

Von Markus Holz