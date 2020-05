Wunstorf

Der Ortsverband Wunstorf des Technischen Hilfswerks ( THW) hat seine tägliche Arbeit an die Corona-Pandemie angepasst. Schon früh durfte das Gebäude an der Bahnhofstraße nur in dringenden Fällen betreten werden. Um die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sicherzustellen, regelt ein Plan genau, wer, wann und wie die Räume benutzen darf. Der Führungsstab und die Verwaltung erledigen ihre Arbeit von zu Hause aus. „So gibt es mindestens jeweils eine Ebene, die einspringt, sollte die erste Ebene krankheitsbedingt ausfallen“, sagt Pressesprecher Cedrik Schlag. „Bisher wurden keine Wunstorfer THW-Helferinnen und Helfer infiziert.“

THW-Ehrenamtliche pumpen Regenrückhaltebecken leer

Zweimal musste das THW im April zu Einsätzen ausrücken, wobei besondere Hygienevorschriften galten. Am 19. April pumpten die Einsatzkräfte ein Regenrückhaltebecken in der Gemeinde Heuerßen, im Landkreis Schaumburg, leer. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr habe die Wunstorfer um Hilfe gebeten, heißt es im Einsatzbericht von Cedrik Schlag.

Anzeige

„Das Wasser staute sich im Becken bereits seit Wochen, sodass die umgebenen Dämme aufgeweicht sind und ein akutes Eingreifen notwendig wurde.“ Die Abflussmöglichkeit sollte überprüft werden. Zum Einsatz kamen drei große Elektrotauchpumpen, mit einer maximalen Fördermenge von 9.800 Litern pro Minute. Das Regenrückhaltebecken war mit 3000 Kubikmeter Wasser gefüllt.

Weitere HAZ+ Artikel

Das THW Wunstorf pumpte in Heuerßen ein verstopftes Regenrückhaltebecken aus. Dabei mussten sie wegen der Corona-Pandemie besondere Hygienevorschriften beachten. Quelle: THW Wunstorf

Dach stürzt ein

Beim zweiten Einsatz benötigte die Feuerwehr aus Garbsen am 27. April wegen eines einsturzgefährdeten Gebäudes in Havelse Unterstützung vom Technischen Hilfswerk. Die THW-Baufachberater aus Hannover und Springe rückten an. Die Wunstorfer sollten gegebenenfalls die Führung weiterer Hilfskräfte übernehmen. Doch das Gebäude war nicht mehr zu retten. Das Dach der Versöhnungskirche stürzte ein.

Das Dach der Versöhnungskirche in Havelse ist eingestürzt. Auch das THW Wunstorf war im Einsatz. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Garbsen

THW setzt auf digitale Dienste

Damit die Helferinnen und Helfer auch weiter gut für den Katastrophenschutz gerüstet sind, hat der Ortsverband Wunstorf seine Dienste auf ein digitales Konzept umgestellt. Dazu gehören Online-Schulungen der Mitglieder des technischen Zuges. Selbst praktische Übungen wie das Funken könnten absolviert werden, berichtet Schlag. Lernvideos kommen bei der Grundausbildung zum Einsatz. Im Verbund mit anderen Ortsverbänden stellt jeder ab der kommenden Woche im Wechsel einen Dozenten für eine Gruppe von 30 Teilnehmern. Und für die Jugendlichen stehen neben Theorie und Praxis auch Spiele sowie Rätsel auf dem wöchentlichen Programm. Anfang der Woche erhielten sie zudem Arbeitspakete zugeschickt.

Hilfswerk legt großen Wert auf Einhaltung von Corona-Maßnahmen

„Die THW-Ehrenamtlichen aus Garbsen, Neustadt und Wunstorf legen besonderen Wert auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen, um auch weiter für die Bevölkerung in der Region Hannover und der ganzen Bundesrepublik Deutschland da zu sein“, schreibt Schlag.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy