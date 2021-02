Berenbostel

In den nächsten Tagen beginnen auf dem Gelände des TSV Berenbostel Bauarbeiten. Das kündigt die Stadt Garbsen an. Dort entsteht ein neuer Kunstrasenplatz für den Sportverein. Der ist Teil eines Tauschgeschäfts, von dem vor allem das benachbarte Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) profitieren soll. Das benötigt wegen steigender Anmeldezahlen und der Rückkehr von G8 zu G9 – also zum Abitur nach 13 statt nach zwölf Jahren – mehr Räume für den zusätzlichen Jahrgang.

Mehr Platz fürs Gymnasium

Der dafür notwendige Erweiterungsbau für die Schule entsteht demnächst auf dem sogenannten C-Platz des TSV Berenbostel. Und damit der seine Spielfläche eben nicht ersatzlos verliert, lässt die Stadt einen weiteren Platz des TSV zu einem Kunstrasenplatz umbauen. „Mit dieser Maßnahme generieren wir eine für das Gymnasium dringend erforderliche Erweiterungsfläche – ohne die sportlichen Möglichkeiten des Vereins einzuschränken“, sagt Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst.

Diese Maßnahme war vom Rat der Stadt Garbsen abgesegnet worden. Sie kostet etwas mehr als eine Million Euro. Diese Summe sei gut investiert, weil sie die Weiterentwicklung der Sportstätten in Garbsen vorantreibe, so Probst. „Ein Kunstrasenplatz ermöglicht aufgrund seiner Beschaffenheit eine intensivere Nutzung, insbesondere bei schlechten Witterungsverhältnissen“, sagt sie. Das bedeutet konkret: Die Fußballer können ihrem Sport (fast) das ganze Jahr über nachgehen.

Kürzere Wege

Gleichzeitig profitiere das GSG von den geplanten zusätzlichen Unterrichtsräumen. „Aufgrund der dichten Bebauung um das Gymnasium herum kommt als Erweiterungsfläche nur der an die Schule angrenzende Fußballplatz des TSV Berenbostel in Betracht“, heißt es von der Stadt. Derzeit nutzt die Schule Räume in der James-Krüss-Grundschule sowie in der ehemaligen Förderschule am Hespe. Dies sei für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer mit vielen zusätzlichen Wegen verbunden.

Als vorbereitende Maßnahme für den Baustart auf dem Gelände des TSV Berenbostel müssen zunächst einige Sträucher und Bäume entfernt werden, kündigt die Verwaltung an. Anschließend beginnen die eigentlichen Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz. Einen solchen hatte Ende Oktober zuletzt der SV Wacker Osterwald auf seinem Gelände eröffnet. Dort war der marode Fußballplatz nach 17 Jahren für rund 340.000 Euro und fast drei Monate lang saniert worden. Wegen der Corona-Pandemie war der Platz allerdings schon wenig später wegen der Verordnung der Landesregierung wieder gesperrt worden.

