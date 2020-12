Neben dem Verkaufsstand bei Möbel Hesse, der Montag bis Sonnabend von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist, gibt es in Garbsen Weihnachtsbäume auch bei Obi in Altgarbsen ( Berenbosteler Straße 74-76, Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, Sonnabend, 9 bis 18 Uhr) und bei Hornbach in Berenbostel ( Langenhagener Straße 1, Montag bis Sonnabend, 7 bis 20 Uhr) zu kaufen. Hof Bolte bietet seine Weihnachtsbäume an der Ecke Dorfstraße/Rote Reihe und vor dem Planetencenter am Planetenring an. Die Preise liegen je nach Größe zwischen 20 und 40 Euro. Außer den Nordmanntannen werden auch Fichten und Blaufichten angeboten.

Selbst schlagen kann man die Weihnachtsbäume in Garbsen nicht. Das ist in der näheren Umgebung möglich in Neustadt in der Tannenland-Plantage Bordenau ( Ricklinger Straße, täglich von 9 bis 16 Uhr), Tannenland-Plantage Helstorf (Einfahrt Walsroder Straße, Freitag bis Sonntag, 9 bis 16 Uhr) und in Wunstorf in der Tannenland-Plantage Blumenau (Frachtweg/ Neustädter Straße, täglich von 9 bis 16 Uhr), der Tannenland-Plantage Liethe (Zur Liether Schweiz, Freitag bis Sonntag, 9 bis 16 Uhr) und der Tannenland-Plantage Luthe-Gümmerwald (Schloß Ricklinger Straße, Freitag bis Sonntag, 9 bis 16 Uhr).

aln/ton