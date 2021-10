Horst

Es ist ein Streit zwischen Anliegern, aber bevor in der Neubausiedlung Steinwartskamp in Horst ein Unfall passiert, erinnert die Polizei jetzt an die Regeln. Die Kontaktbeamtin Annemarie Blume ist am Donnerstag, 21. Oktober, ab 14.30 Uhr vor Ort.

Gespräche sollen Regelbrüchen vorbeugen

Blume wird Autofahrer und Passanten ansprechen. Sie steckt Flyer in Briefkästen und erklärt die Regeln, die für eine verkehrsberuhigte Zone gelten: Schritttempo und Achtsamkeit, vor allem gegenüber Kindern. Mehrere Eltern hatten sich über Autofahrer beschwert, die diese Regeln ignorieren.

Von Markus Holz