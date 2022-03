Hannover/Garbsen

Das Carpaccio (13,90 Euro) im Restaurant Bullerdieck in Garbsen ragt hinsichtlich der Präsentation heraus. In der Mitte des Tellers wurde eine knusprige Brotrolle wie ein kleines Väschen platziert, heraus schaut ein Strauß Blattsalate. Hinzu kommen Balsamicocreme, bunte Kirschtomaten, Parmesan, Kapernäpfeln und Pesto. Sieht schön aus, aber es ist schon immer wieder erstaunlich, was Köche alles tun, um den Fleischgeschmack des hauchdünnen Rinderfilets zu überdecken.

Es ist eine Grundsatzfrage. Die klassische venezianische Vorspeise ist schließlich inflationär auf Menükarten der ganzen Umgebung vertreten – so wie Lachstatar, bei dem jedoch aufgrund der Intensität des Fisches das Hauptprodukt meist im Mittelpunkt steht. Bei Carpaccio sind in nahezu allen Fällen nur die Aromaten zu schmecken. Gutes, gereiftes Fleisch mit minimalem Einsatz anderer Zutaten herausgearbeitet, das ist Sinn der Sache.

Aktiv am Herd: Küchenchef André Micklitza und Sous-Chef Dominic Milligan Quelle: Katrin Kutter

Ein Händchen für grundsolide Küche

Dabei hat man hier durchaus ein Händchen für grundsolide Küche. Bestes Beispiel ist der große, gemischte Salat (15,20 Euro). Klingt simpel, zeigt aber, was man mit etwas Hingabe aus so einem Gericht rausarbeiten kann. Da ist zunächst der facettenreiche Mix aus Salaten und Gemüsen zu erwähnen (Endivien, Babyspinat, Rucola, Eichblatt, Radicchio, Möhren, Tomaten), die rundum mit wunderbarem French-Dressing angemacht (und nicht übergossen) wurden. Für etwas Crunch sorgen Croûtons, Kürbis- und Sonnenblumenkerne. Dazu gibt es ein fluffiges Kräuterrührei mit tollem Eigengeschmack und eine Hühnerbrust mit saftigem Fleisch und knusprig ausgebackener Haut. Es ist ein Genuss. Mit den Salzflakes war man zwar etwas euphorisch, aber die lassen sich (im Gegensatz zu üblichem Speisesalz) herunterkratzen.

Ein Genuss: Der große gemischte Salat mit Hühnerbrust. Quelle: Katrin Kutter

Rumpsteak überzeugt voll, Zanderfilet nicht ganz

Das kapitale Rumpsteak (27,50 Euro) ist ummantelt von einer tiefdunklen Kruste, allerdings in der Mitte blutig und nicht (wie auf der Karte annonciert) medium gebraten. Die fluffigen Spätzle sind hausgemacht und schmecken gut – und das schreibt gerade ein Schwabe, bei dem die Spezialität den Übergang von Breikost zu fester Nahrung bildete. Die kleine Grilltomate ist klasse, die Kräuterbutter würzig. Macht Spaß, vom ersten bis zum letzten Biss. Ein Resümee, das sich über das Steinhuder Zanderfilet (22,50 Euro) nicht ganz ziehen lässt. Der Fisch ist knusprig auf der Haut gebraten, das Fleisch im Kern aber bereits etwas trocken. Hinzu kommt eine große Menge Kartoffelpüree mit Stockfisch. Trotz Gurkengemüse und einer ordentlichen, aufgeschäumten Soße, kippt der Geschmack in die Breite, wodurch das Gericht in seinem Spektrum schnell erschlossen ist.

Das Rumpsteak verdient Applaus, und die Spätzle dazu überzeugen sogar den aus Schwaben stammenden Feinschmecker. Quelle: Katrin Kutter

Bei den Weinen kann noch etwas verbessert werden

Die gute Küche würde sicher eine etwas profiliertere Weinauswahl vertragen, aber auch so lässt sich gut trinken. Trittsicher ist der durchweg höfliche – und in den Umgangsformen auch etwas saloppe – Service („Was möchten Sie bestellen?“) bei der Weinempfehlung nicht. Zu den ganz ordentlichen, vegetarischen Steinpilzravioli (18,50 Euro) wird mir zu einem Grauburgunder (7,20 Euro) geraten. Das Anbaugebiet samt Lage (Baden, Oberbergener Bassgeige) kann mir die Dame noch nennen, beim Winzer muss sie passen. Dafür harmoniert der kräftige Weißwein mit zarten Nussaromen wunderbar mit dem Gericht.

Das Tischbild ist im Bullerdieck klassisch elegant, teils sogar mit Tischröcken. Es sind sogar noch alte Gepflogenheiten zu beobachten: Bei unserem ersten Besuch feiert in einem Nebenraum eine Gruppe von 20 Personen, Fleisch wird von Platten im Nachservice gereicht.

Die Weinauswahl könnte etwas profilierter sein. Quelle: Katrin Kutter

Nachspeise auf die moderne Art

Einen Schritt in die Moderne wagt die Küche mit einer Nachspeise: Eine süße Creme in einem etwas harten Fertigteigboden wird mit Mandarine, Quittengel und Fichtenspitzenpulver (8,90 Euro) umspielt. Wobei hier bestenfalls nur Sprengsel eines modernen Dessertstils zum Zuge kommen, indem Kräuter oder auch Baumtriebe addiert werden. Dabei trumpft moderne Pâtisserie gern auch damit, dass die Süße der Kreationen nicht überladend ist und oft aus den Waren selbst herausgearbeitet wird, eben auch aus Gemüsen wie Möhren oder Beten. Einschlägiger ist da eher das Vanilleeis mit Kürbiskernöl (4,50 Euro), das – wie Erdbeeren mit Balsamico – eine ebenso kongeniale wie simple Kombination ist, die es landauf, landab immer wieder auf Menüs schafft. Wer es nicht kennt: Lohnenswert, es einmal auszuprobieren.

Klassisch elegant zeigt sich das Ambiente des Hotel-Restaurants Bullerdieck. Quelle: Katrin Kutter

Fazit:

Im Restaurant Bullerdieck in Garbsen gibt es solide Klassik, geschmackvoll präsentiert. Gesamt 8/10 (Küche 8, Service 7, Ambiente 8)

Kontakt:

Hotel-Restaurant Bullerdieck

Bürgermeister-Wehrmann-Straße 21

30826 Garbsen-Frielingen

Telefon: (05131) 4580

E-Mail: info@bullerdieck.de

Internet: www.hotel-bullerdieck.de

Öffnungszeiten: montags bis sonnabends von 17 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Besucht am: 16. Januar und am 2. Februar

Von Hannes Finkbeiner