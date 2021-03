Garbsen

Sie wollen doch nur spielen – allerdings werden die 13 Darstellerinnen und Darsteller des Theaterclubs Garbsen zurzeit auf eine harte Probe gestellt. Corona hatte die Laienschauspieler im vergangenen Jahr gleich zweimal auf der Zielgeraden ausgebremst. Die für Mai 2020 geplante Premiere der Komödie „Lehrer, Lügner, Lotterleben“ konnte ebenso wenig stattfinden wie die „Best-of-Revue“ anlässlich des zehnjährigen Bestehens Anfang Dezember 2020.

Nun aber hat der Theaterclub die Probenarbeit wieder aufgenommen – per Videokonferenz. Geht das überhaupt? „Ja“, sagt das Regiegespann Jessica Klug und Felix Futtermenger. „Und besser als gar nichts ist es in jedem Fall.“

Aufführung für Juni 2021 geplant

Bereits im Januar hat sich die Gruppe über den Onlinedienst Discord erstmals wieder getroffen, bis dahin blieb sie über diverse Social-Media-Kanäle in Kontakt. „Unsere ersten Treffen gingen gut, alle sind sehr motiviert“, sagt Futtermenger. Geprobt wird die Komödie „Lehrer, Lügner, Lotterleben“, die im vergangenen Jahr schon kurz vor der Premiere stand. Nun ist eine Aufführung für den Juni 2021 geplant. Die Darstellerinnen und Darsteller gehen mit Klug und Futtermenger die einzelnen Szenen durch, Texte werden wiederholt, Situationen, Empfindungen, Bewegungen und Einstellungen in Erinnerung gerufen. Zudem mussten zwei neu dazugekommene Mitspieler in Einzelproben an das Stück herangeführt werden.

Der Theaterclub Garbsen hat seine Proben online wieder aufgenommen und ruft sich zurzeit die bereits im vergangenen Jahr erarbeitete Komödie „Lehrer, Lügner, Lotterleben“ in Erinnerung. Quelle: Theaterclub Garbsen

Bühnenbild als PDF-Datei

Mit Blick auf die geplanten Aufführungen mussten Klug und Futtermenger das Stück wegen des Hygienekonzepts auf eine Stunde Dauer kürzen. Futtermenger hat sich zudem ein Hilfsmittel erstellt: Er hat das Bühnenbild als PDF-Datei dargestellt und macht dieses in den Onlinetreffen via Bildschirmübertragung für alle sichtbar. Mit seinem Cursor kann er dann die farblich entsprechend gekennzeichneten Schauspielerinnen und Schauspieler über diesen Plan bewegen. „Man muss da erst mal reinkommen, aber nach und nach sind alle warm geworden“, sagt der Regisseur.

„Natürlich können wir noch nicht an den Stand von vor einem Jahr anknüpfen“, sagt Klug. „Aber wir wollen auf jeden Fall dahin kommen, dass alle ihre Texte wieder auswendig können.“ Futtermenger ergänzt: „Hoffentlich können wir im April auf die echte Bühne.“

Hemmungen vor der Kamera

Bei den Onlineproben hat er eine vollkommen unerwartete Erfahrung gemacht. „Fast alle hatten Hemmungen, die Kamera anzustellen, dabei sind wir es doch gewohnt, ganz genau angeschaut zu werden“, sagt der 25-Jährige. Der Auftritt sei online eben anders. Denn Gefühle und Gesten etwa könnten nicht so echt dargestellt werden, wie auf einer Bühne.

Lesen Sie auch: Theatergruppen fühlen sich durch Teil-Lockdown ausgebremst

Klug und Futtermenger denken erst einmal nur bis Juni – und drücken die Daumen, dass die geplanten Aufführungen dann auch tatsächlich stattfinden können. „Dann schauen wir weiter.“ Dass der Theaterclub wieder probt, finden beide richtig gut – wie auch ihre Darstellerinnen und Darsteller. „Wir sind froh, euch zu sehen“, lautet das einstimmige Feedback.

Von Gert Deppe