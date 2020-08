Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf stellt in dieser Woche die Katze Elfi als Tier der Woche vor. Die noch recht junge Katze wurde in Neustadt am Ortsausgang Bordenau gefunden. Die Mitarbeiter des Tierheims schätzen das Alter des Kätzchens auf rund fünf Monate. Elfi ist nach Angaben des Tierheims zutraulich, lieb und hatte auch mit dem Besuch beim Tierarzt keine Probleme. Im Tierheim zeigt sie sich sehr entspannt.

Elfi ist noch sehr verspielt

Es ist davon auszugehen, dass sie auch mit Artgenossen verträglich ist. Ihrem Alter entsprechend ist Elfi noch sehr verspielt. Das Tierheim stellt das Kätzchen in erster Linie deshalb vor, damit sich ihre Besitzer melden können. Die Mitarbeiter können sich nämlich nicht vorstellen, dass die liebe Katze kein Zuhause hat. Sollte sich niemand melden, will das Tierheim die noch nicht kastrierte Katze gern in ein neues Zuhause mit Freilauf vermitteln.

Fragen beantwortet das Tierheim unter Telefon (05031) 68555. Die Mitarbeiter bedauern zudem, dass die beiden Kaninchen aus der vorigen Woche, Runa und Elano, noch kein neues Zuhause gefunden haben.

Von Anke Lütjens