Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf sucht ein neues Zuhause für Kaninchendame Kikki. Sie ist in das Tierheim gekommen, weil ihr Partner gestorben ist. Und allein mag die Dame nicht leben. Darum will das Tierheim die unkastrierte Kaninchendame gerne in ein neues Zuhause mit einem kastrierten Böckchen vermitteln. Ihre neuen Besitzer können auch versuchen, sie in eine Gruppe zu integrieren.

Kikki ist etwa sechs Jahre alt und Menschen gegenüber recht neugierig. Sie ist es gewohnt, draußen zu leben. Das sollte auch künftig der Fall sein. Neben einem Artgenossen muss in ihrem neuen Zuhause für viel Platz, Freilauf und Beschäftigungsmöglichkeiten gesorgt sein. Ebenso sollte eine wetter- und winterfeste Unterkunft vorhanden sein, in die sie und ihr Partner sich zurückziehen können.

Anzeige

Alle weiteren Fragen beantworten die Mitarbeiter des Tierheim wegen der Corona-Pandemie vor einem persönlichen Kennenlernen unter Telefon (05031) 68555. Die aktuellen Besuchsregeln und Ansprechpartner finden Sie online auch unter tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens