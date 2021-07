Tierheim Wunstorf sucht neues Zuhause für Kaninchen Socke

Wunstorf

Unser Tier der Woche heißt Socke und ist ein Kaninchen. Sie steht stellvertretend für mittlerweile 16 Kaninchenböckchen und -damen, die im Tierheim leben und ein neues Zuhause suchen. Auch die beiden Kaninchen der Rasse Deutsche Riesen, Asterix und Falballa, warten immer noch auf ein schönes neues Zuhause. Sie waren vor fünf Wochen das Tier der Woche.

Kaninchen brauchen Gesellschaft

Überwiegend handelt es sich nach Angaben des Tierheims um Tiere, die in einer Außenhaltung leben und bei denen das auch bei ihren neuen Besitzern der Fall sein sollte. Für genügend Platz, Freilauf und Beschäftigungsmöglichkeiten muss genauso gesorgt sein wie für eine winter- und wetterfeste Unterkunft. „Ebenso dürfen unsere Tiere nicht alleine leben, sondern es muss mindestens immer ein Artgenosse vorhanden sein. Gerne darf man auch versuchen, sie in eine Gruppe zu vergesellschaften“, teilt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung, mit.

Ganze Familie im Tierheim abgegeben

Die früheren Besitzer haben die unkastrierte Socke zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder, der bereits ausgezogen ist, aus Zeitmangel im Tierheim abgegeben. Sie ist rund ein Jahr alt. Socke ist eines der wenigen Kaninchen, dass im Tierheim noch in einer Innenhaltung lebt. Dies darf gerne geändert werden, wenn sie in ein neues Zuhause umzieht. Menschen gegenüber ist sie recht zurückhaltend, was aber auch an ihrer neuen Lebenssituation liegen mag. Mit Artgenossen hat sie laut Tierheim keine Probleme.

Lesen Sie auch: Im Lockdown angeschaffte Tiere werden zurückgegeben

Auf der Internetseite erfahren Interessenten mehr über alle im Tierheim lebenden Kaninchen. Ebenso stehen die Mitarbeiter unter Telefon (0 50 31) 6 85 55 für Fragen und eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung.

Von Anke Lütjens