Tierheim Wunstorf sucht neues Zuhause für Kater Don

Wunstorf

Eine gute Nachricht kommt aus dem Tierheim Wunstorf: Kaninchendame Kikki, das Tier der vergangenen Woche, konnte vermittelt werden und ist bereits in ein schönes, neues Zuhause umgezogen. Das Tier dieser Woche ist Kater Don. In erster Linie hofft der Tierschutzverein als Betreiber des Tierheims Steinhuder Meer, dass er von jemandem vermisst wird, der ihn in dieser Mitteilung sieht und ihn zurück nach Hause holt.

Kater hat Nummern in den Ohren

Don wurde am Mittwoch, 4. November, auf dem Gelände der Firma Deneke an der Moordorfer Straße in Neustadt gefunden. Er ist bereits kastriert und hat Identifikationstatoos in seinen Ohren. Rechts trägt er die Nummer P728 und links die Zahl 3000. Der Kater muss demnach irgendwann einmal ein Zuhause gehabt haben. Die Mitarbeiter des Tierheims hoffen, dass ihn jemand erkennt und er zu seinen Besitzern zurückkehren kann.

Don sollte Möglichkeit zum Freigang haben

Im Tierheim fühlt sich der Kater nicht wirklich wohl. Er ist scheu und kann auch zeigen, wenn ihm etwas nicht gefällt. Wenn sich niemand meldet, der Don erkennt, möchte das Tierheim ihn an tierliebe Menschen vermitteln. In seinem neuen Zuhause sollte Don die Möglichkeit zum Freigang haben. Zur Verträglichkeit mit Artgenossen kann das Tierheim derzeit noch keine Angaben machen. Das gilt auch für die Frage, ob der etwa drei Jahre alte Kater zutraulich wird, wenn er sich eingelebt hat.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 50 31) 6 85 55. Wer Don kennenlernen möchte, kann unter dieser Telefonnummer auch einen Termin im Tierheim vereinbaren.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens