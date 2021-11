Tierheim Wunstorf sucht neues Zuhause für Kater Mikosch

Wunstorf

Katze Mary, das Tier der vergangenen Woche, hat ein neues Zuhause gefunden und ist bereits aus dem Tierheim ausgezogen. Das Tier dieser Woche ist Kater Mikosch. Er lebt schon seit Ende Mai im Tierheim Wunstorf. Mikosch ist zusammen mit seiner Schwester ins Tierheim gekommen, weil der Besitzer verstorben ist. Die Schwester hat bereits ein neues Zuhause gefunden. „Leider haben sich die rechtlichen Fragen bis in den September hingezogen, sodass er erst seitdem vermittelt werden kann“, teilt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung, mit.

Leider ist Mikosch sehr scheu, lässt so gut wie keinen an sich heran und flüchtet teilweise sogar vor Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. So konnten diese ihn bisher auch nur eingeschränkt untersuchen, da er sofort in Panik gerät, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Da der Kater sich im Außenzwinger immer hinter seinem Kissen versteckt, können Besucher ihn auch kaum sehen.

Neue Besitzer benötigen viel Geduld

Aufgrund einer tierlieben Nachbarin des ehemaligen Besitzers hat das Tierheim mittlerweile weitere Informationen zu Mikosch erhalten. Er ist etwa sechs Jahre alt, kastriert und soll bisher nie krank gewesen sein. Bei seinem verstorbenen Besitzer soll er auch auf dem Schoß gelegen haben. Somit sieht es so aus, als würde sich Mikosch seine Menschen selber aussuchen. Menschen, die ihn kennenlernen wollen, müssen viel Geduld haben. Auch werden mehrere Besuche im Tierheim nötig sein, damit Mikosch sich an seine Interessenten gewöhnt und entscheidet, ob er diese mag.

Kater sollte Freilauf erhalten

„Im Tierheim ist er leider nie wirklich angekommen, und es gefällt ihm dort überhaupt nicht, sodass wir uns sehr freuen würden, wenn Mikosch kurzfristig zu verständnisvollen und geduldigen Menschen umziehen könnte“, schreibt Klänhammer. Neue Besitzer sollten auf die Bedürfnisse von Mikosch eingehen. Denen muss allerdings bewusst sein, dass er eventuell kein Kuschelkater wird. Mikosch sollte bei seinen neuen Menschen Freigang bekommen.

Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreunden unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de

Von Anke Lütjens