Tierheim Wunstorf sucht neues Zuhause für Katze Ria

Wunstorf

Zum Bedauern der Mitarbeiter des Tierheims hat sich für die Tiere der vergangenen Woche, drei Kanarienvögel, noch kein neuer Besitzer gefunden. Aktuell sucht das Tierheim Wunstorf ein neues Zuhause für Katze Ria. Sie wurde Ende August in Luthe in der Straße Im Blenze gefunden. Sie lief auf der Brücke über die Bundesstraße in Richtung Luthe herum und wäre fast überfahren worden.

Katze benötigt Zuhause mit Freilauf

Die Mitarbeiter des Tierheims schätzen, dass Ria etwa zwei Jahre alt ist. Die Samtpfote ist lieb und zutraulich, daher gehen die Mitarbeiter des Tierheims davon aus, dass sie sicherlich irgendwo vermisst wird. Leider ist die Katze nicht gechippt, sodass das Tierheim keine Besitzer ausfindig machen konnte. Sofern niemand das Tier erkennt, möchte das Tierheim Wunstorf es gerne in ein schönes Zuhause mit Freilauf vermitteln.

Die Mitarbeiter können derzeit noch nicht sagen, ob Ria kastriert ist und wie sie sich gegenüber Artgenossen verhält. Weitere Informationen gibt das Tierheim unter Telefon (05031) 68555.

Von Anke Lütjens