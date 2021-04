Wunstorf

Wellensittich Jill ist gerade neu ins Tierheim Wunstorf gezogen, weil ihre Besitzerin verstorben ist. Kurz vorher hatte der Vogel auch schon seinen tierischen Partner verloren. Jill ist etwa acht Jahre alt und scheint ein eher ruhiges Tier zu sein. Menschen gegenüber ist sie nicht allzu scheu.

Vogel braucht Artgenossen

Der Tierschutzverein Wunstorf und Umgebung möchte sie am liebsten in eine Gruppe mit vielen Artgenossen in einer schöne große Voliere vermitteln. Sofern das nicht möglich sein sollte, muss mindestens ein anderer Wellensittich in ihrem neuen Zuhause leben. Ebenso sollten viel Platz und Freiflugmöglichkeiten vorhanden sein. In eine reine Käfighaltung will das Tierheim Jill nicht vermitteln.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Tierheim bleibt weiterhin geschlossen

Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreundinnen und Tierfreunden unter der Telefonnummer (0 50 31) 6 85 55 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, sodass man nicht einfach so vorbeikommen kann.

Von Anke Lütjens