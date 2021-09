Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf sucht neue Besitzer für drei Kaninchen. „Aus gesundheitlichen Gründen der Besitzer wurden diese Stallhasen-Zwergkaninchen-Mixe bei uns abgeben, wobei man die Zwergkaninchen bei allen dreien nicht wirklich erkennen kann“, teilt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung, mit. Aus diesem Grund muss bei den neuen Besitzern von Pelle, Madita und Lisbeth sehr viel Platz zur Verfügung stehen. Bisher haben sie in einem großen Kaninchenzimmer gelebt. Wie üblich akzeptiert das Tierheim eine Käfighaltung nicht und es muss für Freilauf- und Beschäftigungsmöglichkeiten gesorgt sein.

Pelle und Madita sollen zusammenbleiben

Bei der Abgabe haben die Mitarbeiter des Tierheims detaillierte Informationen zu den Tieren erhalten, die an künftige Besitzer weitergegeben werden – wenn Interesse besteht ein, zwei oder alle drei Kaninchen zu übernehmen. Die Tierschützer möchten gerne die etwa neun Monate alte Madita und den nicht ganz dreijährigen Pelle zusammen vermitteln. Der Grund ist, dass Pelle nicht so leicht zu vergesellschaften ist und sich sehr an Madita gebunden hat.

Weibchen gelten als geübte Ausbrecher

„Natürlich soll die ebenfalls rund neun Monate alte Lisbeth zukünftig nicht alleine leben, sondern benötigt mindestens einen Artgenossen. Gerne dürfen Interessenten auch die Vergesellschaftung aller in eine Gruppe versuchen“, schreibt Klänhammer. Lisbeth und Madita gelten als geübte Ausbrecher, so dass die neuen Besitzer entsprechende Vorkehrungen treffen sollten. „Menschen gegenüber sind die drei Stallhasen sich noch nicht so richtig sicher, ob sie eher weglaufen sollen oder lieber mal gucken kommen, was im Gehege passiert“, so Klänhammer weiter. Insgesamt seien sie ein wenig zurückhaltend, aber auch neugierig.

Tierfreunde bevorzugen Außenhaltung

Bisher wohnten Pelle, Madita und Lisbeth in einer Wohnung in einem eigenen Kaninchenzimmer. Alleine aufgrund der Größe der Drei würden die Tierfreunde eine Außenhaltung bevorzugen, aber auch die Haltung in einem großen Zimmer ist möglich. Das weiße Kaninchen ist Lisbeth, das braun-weiße Madita und Pelle ist der schwarz-weiße Bock

Die Angestellten des Tierheims stehen unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, so dass Besucher nicht einfach so vorbeikommen können. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens