Tierheim Wunstorf vermittelt vier Kaninchenböckchen

Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf meldet einen Erfolg: Die Tiere aus der vorigen Woche, zwei Zebrafinken und zwei Kanarienvögel, sind gemeinsam in ein schönes neues Zuhause umgezogen. Unsere Tiere dieser Woche sind richtig große und noch recht junge Kaninchenböckchen. Das Tierheim hat gleich fünf Böckchen bei sich aufgenommen, die ein Mix aus Deutschen Riesen und Blauen Wienern sind. Die Tiere konnten aus persönlichen Gründen nicht mehr bei ihrem bisherigen Besitzer bleiben.

Kaninchen aus dem Tierheim Wunstorf sind neugierig und agil

Einen der Brüder konnte der Tierschutzverein Wunstorf und Umgebung bereits in ein neues Zuhause vermitteln. Alle sind am 21. September vorigen Jahres geboren und sehen sich sehr ähnlich. Sie sind nach Angaben des Tierheims überwiegend recht neugierig und agil. Alleine aufgrund ihrer Größe kommt nur eine Außenhaltung in einem sehr großen Gehege oder auf einem Gartengrundstück in Frage. Das sie dort auch Beschäftigungsmöglichkeiten und eine artgerechte große winter- und wetterfeste Behausung vorfinden müssen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Alle Böckchen sind kastriert

Alle Böckchen hat das Tierheim Anfang Februar kastrieren lassen, sodass sie etwa ab Mitte März auch zu Kaninchendamen oder in eine gemischte Gruppen ziehen können. Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreundinnen und –freunden unter Telefon (05031) 68555 während der eigentlichen Öffnungszeiten für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen der Tiere zur Verfügung. Das Tierheim kann aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht spontan besucht werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens