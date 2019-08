Garbsen

Am Wochenende steigt das vierte Bürger- und Schützenfest in Berenbostel mit viel Programm am Sonnabend und Sonntag. Dazu gibt’s einen Kreativmarathon im Café Kalle und eine Ausstellungseröffnung in der Galerie Hesse. Das sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Wochenende: Party machen beim Schützenfest

Sein viertes Bürger- und Schützenfest richtet der Schützenverein Berenbostel am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, auf dem Festplatz an der Corinthstraße aus. Am Sonnabend öffnet der Festplatz um 14 Uhr für die Besucher. Am Abend sorgen die Bayern Stürmer unter dem Motto „Wiesnzeit“ für Stimmung. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Gottesdienst am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr, anschließend steht ein musikalischer Weißwurst-Frühschoppen auf dem Programm. Der Empfang der Vereine beginnt um 14 Uhr, danach ist ein Umzug vorgesehen.

Sonnabend: Kreativ sein im Café Kalle

Nähen, zeichnen, malen, trommeln und häkeln: Diese und andere Techniken können Besucher am Sonnabend, 10. August, beim ersten Kreativmarathon im Havelser Kulturhaus Kalle in Garbsen ausprobieren. Von 10 bis 16 Uhr geben die Kursleiter den Teilnehmern künstlerische Impulse. Das Kulturhaus befindet sich in der Straße An der Feuerwache 3-5.

Sonnabend: Kunst sehen in der Galerie Hesse

Galeristin Shahin Hesse hat zwei Künstler für ihre neue Ausstellung gewonnen: Pegah Masoud und Puya Zibaee. Das Künstler-Ehepaar stellt seine Werke zum Thema „Eiserne Leichtigkeit“ in der Galerie Hesse, Fiernhagen 32, in Altgarbsen aus. Die Vernissage beginnt am Sonnabend, 10. August, um 11 Uhr. Die Schau ist bis Sonntag, 18. August, zu sehen.

Sonnabend: Steine klopfen beim Workshop Auf der Horst

Der afrikanische Künstler Noah Tabo ist beim Ehepaar Munemo zu Gast. In deren Garten in der Krebsgasse 11a im Stadtteil Auf der Horst bietet er zusammen mit Caleb Munemo ab Sonnabend, 10. August, 11 Uhr einen Bildhauer-Workshop an. Vier Tage sind zunächst vorgesehen. Dabei geht es um die sogenannte Shona-Kunst aus Simbabwe.

Sonntag: Schwedische Folk-Musik auf Homeyers Hof

Die Lieder der schwedischen Singer/Songwriterin Sofia Talvik erzählen vom Reisen, von Heimat, von Träumen und Abenteuern. Sie hat in den vergangenen Jahren einen großen Tourplan absolviert und bereiste nicht nur viele Länder Europas, sondern allein 47 Staaten der USA. Am Sonntag, 11. August, macht die junge Sängerin Station in Garbsen. Ihr Konzert in der Tenne auf Homeyers Hof beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei –die Sängerin spielt für eine Hutgage.

Von Anke Lütjens