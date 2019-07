Garbsen

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Musik: Am Freitag spielt ab 20 Uhr am Rathaus in der Reihe Blues Time die Band Delta Moon. Am Sonntag wird dort die Blues Time mit der Gruppe The Fretless fortgesetzt. Und auf der Hunderennbahn in Schloß Ricklingen sind die Windhunde los.

Freitag: Delta Moon spielt am Rathaus

Rau und zugleich gefühlvoll geht es am Freitag, 19. Juli, bei der Blues Time Garbsen zu. Die Band Delta Moon aus Atlanta bringt eine Kombination aus Southern Roots Rock, Mississippi Delta Blues und Americana auf die Bühne. Der Eintritt zum Konzert auf der Bühne am Südeingang des Rathauses ist frei, Beginn der Musikveranstaltung ist um 20 Uhr.

Sonnabend: Parkour-Sportler zeigen ihr Können

Am Sonnabend, 20. Juli, zeigen Parkour-Sportler aus Hannover und Garbsen ihr Können auf der neuen Parkour-Anlage am Sperberhorst im Stadtteil Auf der Horst. Mit Schnelligkeit, Sprüngen und Salti überwinden sie die Hindernisse.

Wochenende: Windhunde messen sich auf Rennbahn

Sie sind stark, schön und vor allem schnell – die Windhunde. Deren Faszination können Liebhaber am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Juli, auf der Windhund-Rennbahn an der Burgstraße in Schloß Ricklingen erleben. Am Sonnabend ab 10 Uhr werden die Hunde in einer Ausstellung präsentiert. Die Rennen beginnen am Sonntag um 9 Uhr.

Sonntag: The Fretless spielen Open Air

Mit dem Konzert der Band The Fretless geht die Blues Time Garbsen zu Ende. Das Konzert beginnt am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr auf der Bühne am Südeingang des Rathauses. Die Gruppe gilt als eine der spritzigsten Innovationen, die die keltisch geprägte Musikszene weltweit in den vergangenen Jahren erfahren hat. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Gottesdienst wird ins Grüne verlegt

Am Sonntag, 21. Juli, wird der Gottesdienst in Horst um 10 Uhr aus der Kirche hinaus ins Grüne verlegt. Eine mehr als hundert Jahre alte, mächtige Eiche bietet den passenden Ort, um dort in dem Gottesdienst an die Schöpfung und an den Schöpfer zu erinnern. Die Eiche steht hinter dem Alten Pfarrhaus, Andreaestraße 9. Die Predigt hält Pastor Wolfgang Dressel. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft zu übernehmen.

Und wie wird das Wetter?

Am Wochenende wird es dann richtig heiß. Die Temperaturen klettern auf 29 Grad. Am Nachmittag können dann allerdings Regenschauer und Gewitter einsetzen. Der Sonntag bleibt hingegen trocken. Die Temperaturen sinken auf angenehme 25 Grad, die Sonne zeigt sich für rund acht Stunden. Es bleibt angenehm warm - bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Die Sonne lässt sich acht Stunden blicken, regnen soll es nicht.

Und wenn’s regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, das Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – da wird einiges geboten. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Anke Lütjens