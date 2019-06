Garbsen

Das kommende Wochenende steht im Zeichen zahlreicher vieler Feste: Sonnabend und Sonntag wird beim Stadtfest auf dem Rathausplatz gefeiert, in Osterwald steigt die Party beim Matjesfest auf der Naturerlebniswiese und auch die Schloß Ricklinger buhlen beim Dorffest um die Gunst der Besucher. Sportlich wird’s bei Möbel Hesse. Da sind am Sonnabend die Kicker von Hannover 96 zu Gast.

Wochenende: Garbsen feiert sein Stadtfest

Der Rathausplatz verwandelt sich am Sonnabend beim Stadtfest in eine Partyzone. Es steht vor allem viel Musik auf dem Programm. Das Fest beginnt um 15 Uhr mit Ensembles der Musik- und Kunstschule. Für Stimmung sorgen die Pop- und Rockband „bäm“ und die Rockband „Chyroc“. Carlotta Truman, Teilnehmerin am Eurovision Song Contest, steht um kurz nach 20 Uhr auf der Bühne. Sonntag ist Familientag: Es gibt eine Kinderaktionsfläche, zudem spielt die Toto-Tribute-Band „Turning Point“ und Garbsener zeigen Kampfsport, Tanz und Musik.

Hier geht es zum kompletten Programm des Stadtfests.

Sonnabend: Neuer 96-Kader stellt sich bei Möbel Hesse vor

Voll wird es sicherlich am Sonnabend bei Möbel Hesse, Robert-Hesse-Straße 3. Ab 10 Uhr stellt sich dort der neue Kader von Hannover 96 bei einem Aktionstag zum ersten Mal öffentlich vor. Trainer Mirko Slomka und sein Team geben Autogramme. Zum Rahmenprogramm gehören zudem Torwandschießen, die 96-Fußballschule, eine Hüpfburg und ein Gewinnspiel.

Sonnabend: Vereine richten Dorffest aus

Entenrennen, Riesen-Tischfußball, Torwandschießen, Hüpfburg und vieles mehr gibt es am Sonnabend beim Dorffest in Schloß Ricklingen. Es beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Pfarrgarten. Zum Fest unter dem Motto „Wir sind Schloß Ricklingen“ laden Vereine und Gewerbetreibende ein. Ab 18 Uhr ist eine Disco in der Scheune der Familie Thiele geplant.

Sonnabend: Osterwalder essen Matjes

Matjes stehen am Sonnabend beim Eichen- und Matjesfest auf der Naturerlebniswiese in Osterwald im Mittelpunkt. Das richtet der Heimatverein aus, der für 11 Uhr zu einer Radtour rund ums Dorf einlädt. Das Matjesbüfett wird um 12.30 Uhr eröffnet. Für die musikalische Begleitung sorgen von 13.30 bis 16 Uhr das Akkordeon-Orchester Osterwald und ab 19.30 Uhr die Rockband Sentence.

Sonnabend: Swinging Church lädt zu Konzert ein

Unter dem Motto „Move“ steht das Gospelkonzert des Chores Swinging Church am Sonnabend um 17 Uhr in der Horster Kirche. Chorleiter Philipp Spintge hat mit den Sängern ein vielseitiges Programm einstudiert. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Blues Time beginnt am Rathaus

Finn Cocheroo und the Lofi-Few eröffnen am Sonntag um 11 Uhr auf der Bühne am Südeingang des Rathauses die Reihe Blues Time Garbsen. Das Repertoire der Band reicht von Electric Blues’n’Roll bis hin zum Soul. Neben eigenen Stücken interpretieren die Musiker auch Klassiker anderer Künstler. Der Eintritt ist frei.

Das ist das Programm für die 20. Blues Time in Garbsen.

Sonntag: Islamischen Gemeinde lädt zum Familientag

Die islamische Gemeinschaft Garbsen lädt für Sonntag ab 12 Uhr zum Familientag auf dem Platz am Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst ein. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Karussell. Besucher können türkische Spezialitäten probieren.

Sonntag: Sonderschau ist letztmals zu sehen

Das Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Straße 134, öffnet am Sonntag zum letzten Mal vor der Sommerpause. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher die Sonderschau „Faszination 300 Jahre Bürotechnik – Schreib- und Rechenmaschinen“ anschauen. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum. Der Dorfentwicklungs- und Traditionsverein Schloß Ricklingen bietet Kaffee und Kuchen an.

Sonntag: Tänzer zeigen ihr Können

Die Tänzer von Tanzlust zeigen am Sonntag um 16 Uhr im Gemeindehaus Havelse, Schulstraße 5, ihr Können. Kinder ab fünf Jahre und Erwachsene haben unter Leitung von Christa König ein Programm einstudiert. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Sonaten erklingen in der Klosterkirche

Musik erklingt wieder am Sonntag um 17 Uhr in der Klosterkirche Marienwerder am Quantelholz. Dabei spielen die Musiker Thomas Grunwald-Deyda (Barock-Violine) und Fritz Siebert (Cembalo) Sonaten von Elisabeth Jacquet de La Guerre. Silke Deyda rahmt die Musikstücke mit lyrischen Beiträgen ein.

Und wie wird das Wetter?

Am Sonnabend gibt es einen Sonne-Wolken-Mix am Himmel. Es ist mit Höchstwerten von 23 Grad zu rechnen und am Sonntag wird es mit Temperaturen von 28 Grad richtig schön. Die gesamte Vorschau für Hannover und die Region finden Sie hier.

Wenn’s dann doch mal regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, im Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – die Kulturszene der Region Nordwest hat einiges zu bieten. Auch bei schlechtem Wetter. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Nicht fündig geworden?

IdeenExpo Hannover: Das sind die Highlights am Wochenende

Das ist am Wochenende in Wunstorf los

Von Anke Lütjens