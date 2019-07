Garbsen

Das kommende Wochenende wird am Freitag, 26. Juli, mit der „Jahr-100-Show“ von Comedian und Parodist Jörg Knör eröffnet. Er präsentiert die Höhepunkte aus vier Jahrzehnten Künstlerleben. Musikalisch wird es am Sonnabend, und am Sonntag kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.

Freitag: Jörg Knör spielt seine Biografie

Andere schreiben ihre Biografie – Jörg Knör spielt sie einfach. Am Freitag, 26. Juli, präsentiert der Comedian und Parodist um 20 Uhr im Forum der IGS Garbsen, Meyenfelder Straße 8–16, seine „Jahr-100-Show“. Er gibt die Höhepunkte aus vier Jahrzehnten Künstlerleben zum Besten, und auch das Private kommt nicht zu kurz. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.

Sonnabend: Spring’s Singers geben Konzert

Ein ganz besonderes Chorkonzert gibt es am Sonnabend, 27. Juli, um 19 Uhr in der Willehadikirche, Orienhof 4 im Stadtteil Auf der Horst. Weltliche und geistliche Chormusik ist zu hören, wenn die Spring’s Singers, eine Gruppe singbegeisterter Menschen, auftreten. Seit 27 Jahren trifft sich der Chor einmal im Jahr zu einer intensiven Probenwoche in den Sommerferien. Das Programm des Abschlusskonzertes ist geprägt von außerordentlicher Vielfalt und Schönheit der musikalischen Kostbarkeiten aus aller Welt. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Stöbern auf dem Flohmarkt

Altes Porzellan, Trödel, Spielsachen und vieles mehr gibt es auf dem Flohmarkt auf dem Parkplatz des Planetencenters zu entdecken. Schnäppchenjäger können sich am Sonntag, 27. Juli, von 11 bis 17 Uhr am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst auf die Jagd nach verborgenen Schätzen begeben.

Von Anke Lütjens