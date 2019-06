Garbsen

Kleinkunst, gutes Essen und Musik unter freiem Himmel gibt es am Wochenende im Stadtpark. Die Stadt erwartet zu den Tafelfreuden und zum Parkpanoptikum wieder zahlreiche Besucher. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Sonnabend: Genießen bei den Tafelfreuden

Der Stadtpark ist am Sonnabend, 8. Juni, Schauplatz für die Tafelfreuden. Die Veranstaltung verbindet kulinarischen und kulturellen Genuss. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Wiese am Steinstuhl spielen die Dresdner Salon-Damen. Die fünf Musikerinnen entführen die Zuhörer musikalisch in die Welt der Zwanziger-, Dreißiger- und Vierzigerjahre. Die Gruppe spielt zwischen den einzelnen Gängen. Das Team der Rathausterrassen serviert ein Menü aus drei Gängen.

Im Wäldchen am Bolzplatz spielt das Quartett Andy Lee & his Rockin’ Country Men Countrymusik. Dazu gibt es ein Grillbüfett. Bei schlechtem Wetter werden die Tafelfreuden in die Rathaushalle verlegt.

Sonnabend: Radeln mit der SPD

Lust auf eine Radtour? Zum Abschluss des Stadtradelns fahren SPD-Mitglieder mit ihren Mandatsträgern und Gästen am Sonnabend, 8. Juni, durch Teile von Garbsen. Die SPD freut sich auf anregende Gespräche und viele Fahrradkilometer.

Sonntag: Parkpanoptikum zieht Besucher an

Kleinkunst, Comedy und Musik: Auf insgesamt vier Bühnen präsentieren die Künstler beim Parkpanoptikum am Sonntag, 9. Juni, von 15 bis 19 Uhr ihr Programm im Stadtpark. Die Shows sind jeweils rund 20 Minuten lang und werden mehrmals nacheinander gezeigt – so verpassen Besucher keine der Aufführungen. Im vorigen Jahr verfolgten 3000 Besucher die Shows.

Sonntag: Musik für Spaziergänger

Musik für Spaziergänger heißt es am Sonntag, 9. Juni, um 17 Uhr in der Klosterkirche Marienwerder. Es erklingen Werke von Mozart, Piazolla und auch aus der Barockzeit. Der Eintritt ist frei.

Wochenende: Skulpturen und Objekte zu sehen

Eine Ausstellung mit Skulpturen und Objekten unterschiedlicher Künstler bis Sonntag, 16. Juni, im Park der Seniorenresidenz Haus der Ruhe, Leistlinger Straße 10, zu sehen.

Und wie wird das Wetter?

Endlich zeigt sich der Sommer in Garbsen. Am Sonnabend ist mit Höchstwerten von 24 Grad zu rechnen und am Sonntag wird es mit Temperaturen von 29 Grad, keinen Wolken und bis zu 15 Stunden Sonne richtig schön. Die gesamte Vorschau für Hannover und die Region finden Sie hier.

Wenn’s dann doch mal regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, im Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – die Kulturszene der Region Nordwest hat einiges zu bieten. Auch bei schlechtem Wetter. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Anke Lütjens