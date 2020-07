Garbsen

Letzter Schultag, Zeugnisse, Sommerferien – und jetzt? Am Mittwoch geht für die knapp 2200 Garbsener Grundschüler und die mehr als 4300 Schüler der weiterführenden Schulen ein außergewöhnliches Schuljahr zu Ende. Für viele werden auch die sechs Wochen Sommerferien aufgrund der Corona-Pandemie anders als sonst. Fernreise? Fehlanzeige. Einer Umfrage, die infratest dimap im Auftrag von ARD-Extra im Mai 2020 durchgeführt haben, zeigt, dass knapp die Hälfte der befragten Deutschen ihren Urlaub abgesagt haben. 31 Prozent wollen innerhalb von Deutschland verreisen, nur 19 Prozent ins europäische Ausland.

In Garbsen werden also viele Familien in den Ferien zu Hause bleiben. Doch auch hier gibt es für die Kinder einiges zu erleben und entdecken.

Tipp 1: Blauer See mit Aquapark

Bei gutem Wetter lohnt sich ein Ausflug zum Erholungsgebiet Blauer See. Neu ist der Aquapark, der dort Anfang Juni eröffnet hat: 17 schwimmende Module, darunter Rutschen und ein Kletterberg, auf denen man balancieren und spielen kann. Das Mindestalter beträgt sechs Jahre. Daneben gibt es am See eine Wasserskianlage, Stand-up-Paddling und einen Minigolfplatz. Garbsener Kinder zahlen während der Sommerferien keinen Eintritt und können kostenlos im See schwimmen. Das Angebot gilt für Kinder ab vier Jahren.

Schüler aus Garbsen können in den Sommerferien kostenlos im Blauen See schwimmen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Tipp 2: Natur erkunden am Baumlehrpfad

Wie sieht eigentlich eine Stileiche aus? Woran erkennt man einen Holzapfelbaum oder eine Rotbuche? Im Garbsener Stadtpark lassen sich 56 heimische Baumarten entdecken. Folgt man dem Baumlehrpfand erhält man an kleinen Tafeln alles Wichtige rund um die Bäume. Sie zeigen, wie Blätter und Früchte aussehen und geben Informationen zur Herkunft der Pflanzen. So lässt sich der Park bei einem Spaziergang mit Kindern noch einmal von einer ganz neuen Seite erleben. Der Großteil des Pfads ist am besten über den Eingang an der B6 zu erreichen.

54 Tafeln geben durch auf dem Baumlehrpfad Informationen zu den heimischen Bäumen. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Tipp 3: Neue Spielplätze entdecken

Zahlreiche Spielplätze in Garbsen sind im vergangenen Jahr erneuert und neu gestaltet worden. Warum also nicht die Ferien nutzen, um sie einmal auszutesten? Im Juni ist zum Beispiel der Spielplatz am Bocksbartweg in Havelse neu eröffnet worden. Hier gibt es zahlreiche neue Geräte zum Thema Wald. Am Saphirring dreht sich mit Lore und Lokomotive alles um das Thema Bergwerk. Ein großes Feuerwehrauto inklusive Schlauchturm mit Rutsche steht seit 2018 auf dem Spielplatz am Osterberge in Altgarbsen. Preisgekrönt ist der Stadtteilpark Auf der Horst. Er gehört zu den schönsten in Deutschland und wurde 2019 mit dem Deutschen Spielraum-Preis ausgezeichnet.

Lore und Lokomotive: Am Saphirring dreht sich alles um das Thema Bergwerk. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Tipp 4: Austoben auf der Parkouranlage

Wer sich für Spielplätze zu groß fühlt und gerne Neues ausprobieren möchte, kann sich auf der Parkouranlage am Saturnring austoben. Im Juli 2019 ist das 250.000 Euro teure Projekt eröffnet worden – als erste Freiluft-Anlage in der Region Hannover. Sportler können hier kreativ mit verschiedenen Bewegungen die Hindernisse überwinden, klettern, springen, hangeln und schwingen. Die Anlage ist frei zugänglich und geeignet für Kinder ab acht Jahren. Aktionen auf der Parkouranlage bietet die Jugendpflege in den Wochen vom 11. bis 13. August und vom 18. bis 21. August an.

Auf der Parkouranlage in Auf der Horst müssen die Sportler kreativ Hindernisse überwinden. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Tipp 5: Lesestoff für trübe Tage

Die vergangenen Wochen haben es gezeigt: Der Sommer kann auch regnerisch sein. Es lohnt sich also, dass sich die Kinder mit Lesestoff eindecken. Die Stadtbibliothek ist in den Sommerferien dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Während der Ferien laufen auch die Aktionen des Julius Club weiter. Kinder können sich anmelden und aus 85 Neuerscheinungen ihre Lieblingsbücher auswählen. Parallel werden in der Bibliothek kleine Kurse und ein Quiz angeboten. Informationen gibt es unter www.julius-club.de. Anmeldungen sind möglich unter Telefon (05131) 707 690.

In der Bibliothek gelten wegen der Corona-Pandemie Beschränkungen, Bücher können trotzdem ausgeliehen werden. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Tipp 6: Aktionen mit dem Ferienprogramm

Reitkurse, Fußballworkshop, Mädchenaktionswoche oder Medientage: Auch das Ferienprogramm der Jugendpflege Garben hat für Kinder viel zu bieten. Plätze können online unter www.ferienprogramm-garbsen.de gebucht werden.

Von Linda Tonn