Die Corona-Pandemie und die strengen Beschränkungen zu Beginn haben die Freude am Fahrradfahren bei vielen Menschen neu aufleben lassen. Fahrradhändler überall in der Region kamen mit Bestellung und Verkauf fast gar nicht hinterher und berichteten von einem „Run“ auf die Räder. Und auch die Zahlen des diesjährigen Stadtradelns zeigen: Viele Menschen treten derzeit in die Pedale. Die Gesamtkilometer der Region Hannover stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent, die Teilnehmerzahl um 45 Prozent auf mehr als 13.500 Radler. In Garbsen brachten es rund 900 Fahrradfahrer auf mehr als 240.000 Kilometer.

Auch für die verbleibenden Tage der Sommerferien bieten sich Touren mit dem Rad an. „Einfach mal losfahren, dann lernt man die Region kennen“, sagt Werner Meyer vom ADFC Garbsen-Seelze. Mehr als 360 Routen durch die Region haben Meyer und seine Kollegen ausgearbeitet. „Wir probieren ständig neue Strecken und neue Ziele aus“, sagt er. Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Manfred Kern hat Meyer Tipps für Touren ab Garbsen.

Tipp 1: Tour für Familien

„Mit Kindern ist ein Ausflug zum Moorerlebnispfad in Resse interessant“, sagt Meyer. Die 35 Kilometer lange Tour führt von Garbsen-Mitte über Stelingen und Heitlingen bis nach Resse. Dort kann man auf einem Holzsteg das Moor erkunden. Im Moorinformationszentrum Wedemark-Resse (Mooriz) gibt es in einer Ausstellung weitere Informationen über die Entstehung der Moore. Zurück Richtung Garbsen geht es über den Flughafen. „Dann hat man auch gleich noch einen zweiten spannenden Stopp für Kinder“, so Meyer. Die Tour sei mit Pausen gut zu schaffen und führe in großen Teilen über Felder und durch den Wald.

Länge: 35 Kilometer (Altgarbsen – Garbsen-Mitte – Berenbostel – Heitlingen – Resse – Flughafen Langenhagen – Engelbostel – Schwarze Heide – Altgarbsen)

Ein Station des Moorerlebnispfades widmet sich dem bäuerlichen Handtorfstich. Das ist nicht nur für Kinder interessant. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Tipp 2: Tour um Garbsen herum

„Garbsener Runde“ nennt Meyer die Tour rund um Garbsen herum. „Dabei kommt man an vielen schönen Ecken der Stadt vorbei.“ Durch die Felder, Wälder und die Leinemasch führt die rund 38 Kilometer lange Strecke auf ausgebauten Wegen. „Man kann die Tour auch leicht modifizieren“, sagt Meyer. Sein Vorschlag führt an den äußeren Stadtgrenzen entlang. Zudem empfiehlt Meyer eine Einkehr auf Homeyers Hof in Horst. „Die Tour lässt sich gut an einem Nachmittag schaffen“, sagt er.

Länge: 38 Kilometer (Altgarbsen – Havelse – Marienwerder – Schwarze Heide – Engelbostel –Flughafen Langenhagen – Heitlingen – Osterwald – Horst – Garbsen-Mitte – Altgarbsen)

Für die Einkehr schlägt Meyer einen Stopp auf Homeyers Hof in Horst vor. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Tipp 3: Lange Tour für Geübte

Geübten Radlern, die Lust auf eine Tagestour haben, empfiehlt Meyer ein Fahrt zum Bickbeernhof nach Brokeloh. „Man muss schon ein wenige Zeit einplanen, aber die Strecke lohnt sich“, sagt er. Über 94 Kilometer führt die Tour sowohl an der West- als auch der Ostseite des Steinhuder Meers vorbei durch das Moor, Wiesen und Wälder. Die Radler erwarte „eigentlich nur schöne Landschaft“, so Meyer. Das Café inklusive Hofladen, Brokeloher Hauptstraße 37, sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Länge: 94 Kilometer (Altgarbsen – Schloß Ricklingen – Bordenau – Poggenhagen – Flugplatz Wunstorf – Ostufer Steinhuder Meer – Schneeren – Bolsehle – Husum – Brokeloh – Rehburg – Winzlar – Hagenburg – Mesmerode – Idensen – Dedensen – Gümmer – Lohnde – Altgarbsen)

Auf der langen Tour Richtung Brokeloh kommen die Radler auch am Ufer des Steinhuder Meers vorbei. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Ist das Fahrrad sicher für die Radtour? Viel sei nicht notwendig, um ein Fahrrad fit für eine Tagestour zu machen, sagen Werner Meyer und Manfred Kern vom ADFC. „Zunächst einmal sollte genug Luft im Reifen sein“, so Kern. Zu Sicherheit sollten Radler für längere Touren auch einen Ersatzschlauch mitnehmen. „Das geht schneller, als bei einem Platten mühevoll das Loch zu suchen und zu flicken.“ Nicht zu vergessen sei auch die Fahrradpumpe. Auch die Bremsen sollten überprüft werden. „Allgemein sollte das Rad einem guten Zustand sein“, rät Meyer. „Sonst hat man keine Freude an der Tour.“ Als nützliches Werkzeug empfiehlt Meyer vor allem einen 15er Schraubenschlüssel. ton

Tipp 4: Tour für Sportler

Für sportliche Radfahrer, die auch gerne einmal zügig unterwegs sind, empfiehlt Vorstandsmitglied Manfred Kern eine Tour von Garbsen aus zum Deister. „Die hat dann auch ein wenig mehr Steigung“, sagt er. Die hügelige und etwa 61 Kilometer lange Route führt bis nach Barsinghausen am Deister entlang und zurück. „Man muss sich schon darauf einstellen, auch fester in die Pedale zu treten“, sagt Kern.

Länge: 61 Kilometer (Altgarbsen – Seelze – Döteberg – Lathwehren – Stemmen – Großgoltern – Barsinghausen – Egestorf – Wennigsen – Gehrden – Everloh – Velber – Ahlem – Letter – Havelse –Altgarbsen )

Für einen Ausflug bietet sich der Deister zu jeder Jahreszeit an – auch für sportliche Radfahrer. Quelle: Christian Wyrwa (Archiv)

Info: Der ADFC stellt alle Tourenkarten für das Handy auch als GPX- und KML-Datei zur Verfügung. Anfragen nimmt Werner Meyer per E-Mail an garbsen-seelze@adfc-hannover.de entgegen.

Von Linda Tonn