An den Feiertagen wird traditionell gut und viel gegessen. Das macht sich bei den meisten auf der Waage bemerkbar. Doch wie und wo werden die Garbsener die angefutterten Kalorien wieder los? Am besten mit Spaziergängen, einer Radtour, einer Runde Joggen oder Walken.

Ruhig und idyllisch ist es am Auterweg in Osterwald, der am Ende in den dortigen Wald führt. Der Auterweg zweigt gleich nach der Einmündung der Robert-Koch-Straße in die Hauptstraße nach rechts ab. Nach der Wohnbebauung können Spaziergänger die Natur genießen. Der Wald zieht sich bis zum Neustädter Moorgebiet. Osterwald ist mit 24,3 Quadratkilometern nicht nur der flächenmäßig größte Stadtteil Garbsen, sondern mit einer Länge von neun Kilometern auch der längste. Dort laden außerdem viele Feldwege zum Spazieren ein.

Ein weiterer Tipp ist die Strecke am Mittellandkanal. Von Altgarbsen oder Havelse aus führt der Weg Richtung Seelze.

Bei einem Spaziergang auf dem Auterweg in Osterwald lässt sich die Natur genießen. Quelle: Anke Lütjens

Eine beliebte Spazierstrecke ist auch der Rundweg um den Schwarzen See in Berenbostel. Wege in den Stadtpark gibt es unter anderem vom Farmers-Branch-Platz, der Berenbosteler Straße und der Baßriede aus. Der See ist eine ehemalige Tonkuhle und Teil des Naherholungsgebiets Stadtpark Garbsen. Er liegt direkt an dem für Radtouren konzipierten Fahrradweg Grüner Ring auf der Strecke Marienwerder-Garbsen-Seelze. Das gilt auch für den Berenbosteler See, der ebenfalls ein häufig genutzter Rundwanderweg ist.

Auch die Garbsener Schweiz im Stadtteil Altgarbsen an der Straße zum Blauen See ist stets einen Ausflug wert. Dort bietet sich auch von einer Anhöhe aus ein wunderbarer Blick auf die Leine.

Zuletzt lohnt sich auch ein Spaziergang im Hinüberschen Garten zu jeder Jahreszeit. Er ist einer der frühesten Landschaftsgärten Deutschlands am Kloster Marienwerder. Mit der Anlage wurde 1766 nach Plänen von Jobst Anton von Hinüber begonnen. Bei einem Spaziergang im Park lassen sich auch immer wieder mal Symbole der Freimaurerei entdecken.

