Frielingen

Schwerer Unfall auf der B6 bei Frielingen: Ein Autofahrer ist am Sonnabendmittag in der Nähe des Garbsener Stadtteils ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug aus der Kurve getragen und prallte danach gegen einen Baum. „Der Fahrer ist tödlich verunglückt“, so eine Polizeisprecherin. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei bisher noch unklar.

B6 war wegen Unfall gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Der Autofahrer war auf der Bundesstraße 6 in Richtung Hannover unterwegs. Die Straße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Von rah