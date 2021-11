Tote Fische im Stelinger Regenrückhaltebecken – waren Umweltfrevler am Werk?

Stelingen

Haben Umweltfrevler diese Lebewesen auf dem Gewissen? Auffällig viele verendete Fische haben Zeugen am Sonnabend gegen 10 Uhr im Regenrückhaltebecken an der Carl-Zeiss-Straße in Stelingen bemerkt – und die Polizei gerufen.

Der Wind hat Laub an den Regenrückhaltebeckens geweht. Zwischen den Blättern treiben auch am Sonntag noch immer wieder 20 bis 40 Zentimeter lange Fische mit dem Bauch oder der Seite oben an der Oberfläche. Doch warum sind gleich so viele Fische gleichzeitig verendet?

Ein toter Fisch am Abfluss des Regenrückhaltebeckens. Er wurde bereits von anderen Tieren angefressen. Quelle: Simon Polreich

Als Grund für das Fischsterben vermuten die ermittelnden Beamten umweltgefährdende Substanzen oder Flüssigkeiten, die in das Becken geschüttet wurden. Von wem? Der oder die Täter sind unbekannt, sagt Kristin Schiperski von der Garbsener Polizei. „Die Stadt Garbsen und die Stadtentwässerung haben vom Vorfall Kenntnis, ein entsprechendes Strafverfahren wurde bereits eingeleitet.“

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in Stelingen passiert. Bereits 2019 hatten Anwohner eines Regenrückhaltebeckens an der Husarenstraße ein Fischsterben bemerkt. Damals gelang es, den Verursacher zu finden: Ein Unternehmen hatte eine nicht toxische Flüssigkeit über eine Leitung in das Wasser gebracht. Der Sauerstoffgehalt im Wasser sank – die Fische starben.

Um die aktuellen Umweltfrevler zu erwischen, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon 05131/ 7014515 entgegen.

Von Simon Polreich