Auf der Horst

Es ist 13.15 Uhr. Am Schulzentrum im Stadtteil Horst ist der Unterricht für Hunderte Jungen und Mädchen zur gleichen Zeit beendet. Aus mehreren Richtungen strömen diejenigen, die nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren oder zu Fuß gehen, zur einzigen Bushaltestelle. Fast alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Das ergibt auch Sinn, denn an Mindestabstände ist bei dem Gedränge vor dem Bus nicht zu denken.

Mütter schreiben Brief an Regiobus

„Und genau das macht uns große Sorgen“, sagt Kathrin Thiele. Gemeinsam mit Daniela Kippnich steht sie ein paar Meter entfernt und schaut sich das Treiben an der Bushaltestelle am Planetenring an. Die beiden Mütter engagieren sich im Stadtelternrat Garbsen und haben in dieser Funktion einen offenen Brief an das Unternehmen Regiobus geschrieben, das für den Transport der Schüler in Garbsen verantwortlich ist.

Anzeige

Lesen Sie auch: JKG-Lehrer positiv auf Corona getestet

„Die Busse waren schon vor Corona völlig überfüllt. Jetzt gehen wir davon aus, dass es dadurch leicht zu Übertragungen des Virus kommen kann“, sagt Thiele. Sie wohnt in Schloß Ricklingen und hat zwei Kinder, die die fünfte und achte Klasse des Johannes-Kepler-Gymnasiums besuchen. Bislang legen sie die sieben Kilometer pro Strecke mit dem Fahrrad zurück. „Aber spätestens nach den Herbstferien ist es dafür morgens zu dunkel“, erklärt Thiele. Da das natürlich auch andere Familien so sähen, dürfte das Gedränge dann noch größer werden, befürchtet die Mutter. „Es ist fraglich, ob ein Mund-Nasen-Schutz noch hilft, wenn die Kinder so eng stehen, dass sich ein direkter Hautkontakt gar nicht vermeiden lässt.“

Nach Schulschluss begeben sich viele Schüler zur Bushaltestelle am Schulzentrum I in Auf der Horst. Quelle: Gerko Naumann

Die Schloß Ricklingerin, die einen Doktortitel in Mathematik hat, hat sogar eine Berechnung aufgestellt. Dafür hat sie sich die Passagierzahlen der Buslinie 410 zu den Stoßzeiten zwischen 7 und 8 Uhr angesehen. Der Bus fährt über Schloß Ricklingen, Horst und Meyenfeld zur IGS in Garbsen-Mitte und von dort weiter zum Schulzentrum in Auf der Horst. „Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Unterdeckung von mindestens 70 Personen gibt“, berichtet Thiele.

Lesen Sie auch: Das leisten Eltern in Garbsen in der Corona-Krise

„Das ist in normalen Zeiten schon kritisch, unter Corona-Bedingungen aber absolut inakzeptabel“, sagt sie. Die Lage sei in den anderen Stadtteilen und Schulen in Garbsen ähnlich, ergänzt Elternvertreterin Kippnich. Deshalb fordern die Mütter von Regiobus, dass das Unternehmen beim Schülertransport mehr Busse zur Entlastung einsetzt, „um die Gesundheit unserer Kinder nicht aufs Spiel zu setzen“.

Regiobus setzt täglich 400 Busse ein

Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger kann die Bedenken der Mütter nachvollziehen. Sie betont aber auch, dass das Unternehmen vieles unternimmt, um die Lage beim Schülertransport so weit wie möglich zu entzerren. „Wir bringen derzeit alles auf die Straße, was wir zur Verfügung haben“, versichert Jäger. Das seien täglich ungefähr 400 Busse – inklusive derjenigen von Subunternehmern – in der Region Hannover.

Zudem kontrollierten sogenannte Masken-Scouts an den Haltestellen und in den Bussen, ob die Schüler ihren Mund-Nasen-Schutz richtig tragen, sagt Jäger. Es sei in den Bussen natürlich nicht immer möglich, den wünschenswerten Mindestabstand einzuhalten. „Deshalb weisen wir regelmäßig auf die Maskenpflicht hin, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.“ Bislang sei nicht erwiesen, dass die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Personennahverkehr besonders hoch sei. Jäger verspricht, dass Regiobus die Lage in Garbsen noch einmal genauer prüfen und gegebenenfalls mehr Gelenkbusse einsetzen wird, die größer sind.

Von Gerko Naumann