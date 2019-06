Garbsen/Hannover

Wegen Gleisbauarbeiten wird die Strecke der Stadtbahnlinien 4 und 5 in Herrenhausen ab Sonnabend, 8. Juni, 5 Uhr, bis Dienstag, 11. Juni, Betriebsschluss, teilweise gesperrt. Das hat die Üstra am Freitag mitgeteilt.

Zwischen den Haltestellen „Stadtfriedhof Stöcken“ und „Herrenhäuser Gärten“ wird in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Aufgrund der Vollsperrung der Herrenhäuser Straße fahren die Busse eine Umleitung über Schaumburgstraße, Haltenhoffstraße und Stöckener Straße. Die Ersatzhaltestelle „Herrenhäuser Markt“ wird im Verlauf der Haltenhoffstraße in Höhe Münterstraße eingerichtet. Alle anderen Haltestellen für den SEV befinden sich in der Nähe der Stadtbahnhaltestellen.

Die Stadtbahnen fahren im Westen zwischen den Endpunkten „Garbsen“ (Linie 4) beziehungsweise „Stöcken“ (Linie 5) und der Haltestelle „Stadtfriedhof Stöcken“. Die Bahnen fahren im 30- und 60-Minuten-Takt. Sie starten aber an den Endpunkten „Garbsen“ und „Stöcken“ drei Minuten vor der bekannten Abfahrtszeit, um die Anschlüsse in der Innenstadt zu erreichen.

Im Osten fahren die Bahnen zwischen „Roderbruch“ (Linie 4) beziehungsweise „Anderten“ (Linie 5) und der Haltestelle „Herrenhäuser Gärten“. Der Umstieg zwischen Stadtbahnen und Ersatzbussen erfolgt an den Haltestellen „Stadtfriedhof Stöcken“ und „Herrenhäuser Gärten“.

Von Markus Holz