Garbsen

In Sachen Mobilität hat Garbsen noch deutlichen Ausbaubedarf: Große Bedeutung kommt dabei der geplanten Stadtbahnverlängerung nach Garbsen-Mitte zu. Kein Wunder also, dass sie beim Besuch von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) in Garbsen eins der zentralen Themen war.

„Wir brauchen diese Stadtbahnverlängerung, denn sie ist Teil unserer Mobilitätsoffensive“, versicherte Krach beim Treffen mit Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) in Garbsen. „Wir wollen, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen.“

Bei den regionsweit geplanten Stadtbahnverlängerungen sind die Pläne – neben der im Bau befindlichen Verlängerung nach Hemmingen – für Garbsen-Mitte am konkretesten. Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung, vorgesehen ist eine Verlängerung der Strecke um 1,1 Kilometer vom Endpunkt über die A 2 bis ins Stadtzentrum. Optimistisch gerechnet sollen Bahnen ab 2027/2028 rollen.

Radschnellweg und autonome Busse in der „Pipeline“

Garbsens Mobilität war aber auch in anderer Form Thema beim Treffen von Krach und Provenzano. Am Campus Maschinenbau will die Stadt gemeinsam mit der Region nicht nur den Radschnellweg vorantreiben, sondern auch autonom fahrende Shuttle-Busse einrichten – und damit deutschlandweit die ersten sein, die so etwas umsetzen. Wann genau die ersten autonomen Shuttle-Busse rollen, ist noch nicht ganz klar – zuletzt war der April 2022 als Starttermin anvisiert worden.

Überhaupt setzten Stadt und Region auf den Garbsener Standort der Leibniz-Universität. Eine Kooperation zum geplanten Technologietransferzentrum auf dem Campus-Gelände wurde bereits unter Provenzanos Vorgänger Christian Grahl und Krachs Vorgänger Hauke Jagau unterzeichnet. Dieser Linie wollen die aktuellen Amtsträger treu bleiben: „Dieser moderne Campus ist nicht nur ein Aushängeschild für Garbsen, sondern für die gesamte Region“, betonte Krach.

Von Simon Polreich