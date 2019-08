Eltze/Uetze/Garbsen

46 Piraten sind am Montag auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz bei Uetze-Eltze an Land gegangen. Bis Freitag streifen sie durch den benachbarten Wald, um einen verwunschenen Seeräuberschatz zu suchen. Bei der Suche müssen sie allerlei Abenteuer bestehen. Sieben bis 15 Jahre alt sind die Piraten. Sie nehmen an d...