Garbsen

„Wir glaubten, dass es auf dem europäischen Kontinent nie wieder Krieg geben würde. Das war eine Illusion. Bitte helfen Sie.“ Zeilen aus Garbsens polnischer Partnerstadt Wreschen, direkt am Montagabend in die Ratssitzung. Als Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) die Botschaft seines Amtskollegen verlas, war Schweigen im Saal. Längeres Schweigen, als nur für die Schweigeminute. „Überall auf der Welt gehen Menschen gegen diesen Krieg auf die Straße. Andere bieten unmittelbare Hilfe an, wir tun das auch“, sagte Provenzano.

Die Stadt bereite sich mit Hochdruck auf Flüchtige aus der Ukraine vor. Derzeit sind etwa 70 Plätze in den drei Gemeinschaftsunterkünften am Hespe, in der Carl-Zeiss-Straße und an der Flemmingstraße frei. „Wir wissen, da geht noch mehr und sprechen mit privaten Vermietern und Unternehmen“, sagte Provenzano. Er geht davon aus, dass Land und Region die Regeln der Verteilung in den nächsten Tagen bekannt machen.

Daneben bereiten sich das Flüchtlingsnetzwerk, der Nachbarschaftsladen Neuland und die Freiwilligenagentur Garbsen auf die Betreuung und Versorgung der Flüchtlinge vor. „Denn gemeinsam erreichen wir mehr. Garbsen wird seinen Beitrag leisten“, sagte Provenzano. Erste Geste der Solidarität: Die Ratsmitglieder haben ihr Sitzungsgeld von Montag als Spende zur Verfügung gestellt.

Von Markus Holz