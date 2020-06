Osterwald/Heitlingen

1800 Haushalte in Osterwald Oberende und Heitlingen bekommen in der nächsten Woche Post. Ortsbürgermeister Rolf-Günther Traenapp wendet sich persönlich an sie, um zu erfahren, wie und wo sie künftig einkaufen wollen.

Denn nachdem der NP-Markt an der Hauptstraße 296 im April 2016 geschlossen wurde und kurz darauf auch Bäcker Paß dichtmachte, haben die Oberender und Heitlinger keine Einkaufsmöglichkeiten mehr vor Ort. Traenapps Versuch, auf dem Parkplatz vor dem geschlossenen Supermarkt einen kleinen Wochenmarkt mit Bäcker, Fleischer und Gemüsestand zu etablieren, scheiterte im vergangenen Jahr nach drei Monaten an zu wenig Kundschaft. „Die Verkaufszeiten waren nicht gut gewählt“, sagt Traenapp.

Umfrage soll Klarheit bringen

Dennoch wagt er einen neuen Vorstoß: Gemeinsam mit Anwohnerin Honorata Frings hat der Ortsbürgermeister einen zweiseitigen Fragebogen entwickelt. „Ich bekomme unterschiedliche Aussagen“, sagt er. „Manche Leute brauchen keine Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, manchen fehlen sie sehr.“ Mit der Umfrage will Traenapp Klarheit bekommen.

Für den ehemaligen NP-Markt in Osterwald-Oberende hat Rolf-Günther Traenapp einige Ideen. Quelle: Linda Tonn

„Ich finde, dass jeder Ort eine Grundversorgung braucht“, sagt er. Sie sei nicht nur unverzichtbar für die Lebensqualität, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde. Traenapp denkt dabei besonders an die älteren und nicht mehr mobilen Bewohner.

Weil die Suche nach einem neuen Betreiber für den Supermarkt bislang erfolglos war, kann sich Traenapp zwei Modelle für die leer stehenden Räume vorstellen: einen Dorfladen, der in Eigenregie von einer Genossenschaft geführt wird, und eine Markthalle mit einzelnen Ständen – vom Bäcker bis zur Lottoannahmestelle. „Die regionalen Anbieter würden dann Teile der Fläche mieten“, so Traenapp.

„Wir müssen nicht neu bauen“

Auch ein Bürgertreffpunkt mit Café schwebt dem Ortsbürgermeister vor. „Der Vorteil ist, wir müssen nicht neu bauen. Wir können einfach den leer stehenden Supermarkt nutzen.“

Natürlich funktioniere die Umsetzung eines neuen Konzepts nicht von heute auf morgen, sagt er. Dazu komme, dass die Menschen dann auch dort einkaufen gehen. „Die Kunden müssten auch bereit sein, mehr für ihre Produkte zu zahlen“, sagt Traenapp.

Der mobile Markt mit verschiedenen Verkaufsständen zog nicht genug Kunden an. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Bis zum 15. Juli haben die Anwohner Zeit, die Fragebögen zurückzuschicken. Dann wollen Traenapp und Mitglieder aus dem Ortsrat sie auswerten. „Ich hoffe, dass wir zu einem klaren Ergebnis kommen“, so der Ortsbürgermeister. Im Detail können die Befragten angeben, welche Produkte sie in einem Dorfladen kaufen würden, zu welchen Uhrzeiten er geöffnet sein müsste und ob sie bereit wären, sich finanziell an einer Genossenschaft zu beteiligen.

Eine Option ist allerdings auch, dass weder eine Markthalle noch ein Dorfladen gewünscht sind. „Wenn die Mehrheit das ankreuzt, weiß ich, dass ich nicht weiter nach Möglichkeiten suchen muss“, sagt Traenapp.

Die ausgefüllten Bögen können in Heitlingen bei Ursula Reimers-Maas (Hauptstraße 390) und Volker Tegtmeyer (Vor den Höfen 13), in Osterwald Oberende bei Norbert Gehrke (Hauptstraße 374a), Heinz Möller (Hauptstraße 310) und Jan-Henning Rathe (Hauptstraße 257) abgegeben werden. Zudem steht eine Box am ehemaligen NP-Markt (Hauptstraße 296) bereit.

Von Linda Tonn