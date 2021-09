Berenbostel

Umweltmesse Garbsen, das ist am Sonntag ein neues Format gewesen. Ein knappes Dutzend Partner, reichlich Informationen rund um die Themen Umwelt und Klima, herausragendes Wetter und eine überschaubare, aber optimale Zahl von Besuchern. Das ist der Mix, den Möbel Hesse erstmals privat organisiert hatte rund um den verkaufsoffenen Sonntag am Möbelstandort Robert-Hesse-Straße und Bauboulevard. Gleichlautende Resonanz aller Aussteller: Auf jeden Fall wieder machen, weil es auf Interesse stößt.

Der Mix war zur Premiere sicher noch nicht komplett. Solaranlagenbauer und Handwerk aus der Bau-, Heizungs- und Klimatechnik fehlten zum Beispiel. Die Umweltschutzbeauftragte Garbsens und ihre drei Umweltkollegen aus der Stadtverwaltung waren nicht präsent, weil sie zur Arbeit als Wahlhelfer verpflichtet worden waren. Es war dennoch kein Problem, drei Stunden mit guten Gesprächen zu füllen, wenn man denn interessiert war. Und wer kam, war interessiert.

JKG auf dem Weg zum Siegel Umweltschule

Wegbereiter der Umweltschule: Schülerinnen und Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums vermarkten Produkte aus klimafreundlichen Zutaten. Quelle: Markus Holz

Interessiert zum Beispiel an den jungen Leuten vom Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) und der Oberschule OBS Berenbostel: Mit großer Überzeugung und ansteckendem Enthusiasmus brieten sie Fladenbrote, hatten Apfelmus mit Früchten aus Mariensee gekocht und aus Dinkelmehl Blumentopfbrote gebacken.

Das JKG ist mit großem Einsatz auf dem Weg, Umweltschule zu werden. Klima- und Umweltschutz werden zu Themen in allen Fächern. Schülerinnen und Schüler betreuen sechs Bienenvölker, das JKG gründet alle zwei Jahre im fünften Jahrgang eine Forscherklasse, die bereits einen Ableger gebildet hat. „Das Interesse ist sehr groß“, sagt der Pädagoge Sebastian Priesett. Kein Zweifel: Die Gedanken der Fridays-for-Future-Bewegung sind im JKG angekommen, zumindest erleichtern sie die Motivationsarbeit der Pädagogen.

OBS will klimapositiv werden

Noch deutlicher war das am Stand der OBS Berenbostel: Lehrer Maximilian Rüger und Kollegen wollen mit den Schülern das ehrgeizige Ziel erreichen, den Schulbetrieb nicht nur klimaneutral, sondern -positiv zu gestalten. Das bedeutet, mehr CO2 zu sparen, als die Schule mit allem Drum und Dran produziert – von Heizung, über Strom und Verkehrsmittel bis Müll. Rüger kann die Klimabilanz der Schule leicht errechnen. „Aber bis zum Ziel ist es ein langer Weg“, sagt Rüger. „Wir machen da mit, weil es unsere Welt ist und weil wir auch leben wollen“, sagt Mia-Jil Ambaum aus dem neunten Jahrgang. Zusammen mit Lara Dittrich zählt sie geplante Projekte auf, wie Baumpflanzungen vor Ort und über Projekte in anderen Ländern, Begrünung des Schulhofes, Müllvermeidung.

Für die Baumpflanzungen sucht die Schule gerade Sponsoren. Interessierte wenden sich an Max Rüger, E-Mail maximilian.rueger@obsberenbostel.de oder den Förderverein der OBS.

Ist der Mülleimer voll? Der Verein Diginauten Garbsen präsentiert intelligente Abfallbehälter. Quelle: Markus Holz

Smart City wird anfassbar

Beim Thema Umwelt sind der ADFC, der Nabu mit seinem neu installierten Wildtierrettungstelefon (0 51 31) 7 04 99 40, der Imkerverein Osterwald und natürlich die Stadtwerke zusammen mit dem Verein „Diginauten Garbsen“ im Boot. Solare Energie und E-Mobilität sind die Themen der Stunde bei den Stadtwerken. Geschäftsführer Daniel Wolter, zugleich Motor der „Diginauten“, war aber auch erstaunt über das Interesse am Thema Smart City. Wolter hatte zum Beispiel Bodenfeuchtesensoren für den Einsatz an Straßenbäumen mitgebracht und den intelligenten Mülleimer, in dem ein Sensor den Befüllungsgrad misst und den Servicebetrieben mitteilt: Ich bin bald voll. „Es wird hier anschaulich und konkret, was wir wollen. Das stößt auf breites Interesse“, sagt Wolter.

Alles rund ums Radfahren: Der ADFC ist mit großer Frau- und Mannschaft präsent, unter anderem, um Räder zu codieren. Quelle: Markus Holz

Die Besucherinteressen ließen sich erahnen, sorgten aber auch für Überraschungen: Zum Beispiel, dass beim Imkerverein niemand nachfragte, mit welcher Blühpflanzenart er denn den Bienen Gutes tun kann. „Den Bienen geht’s gut“, sagt Imker Dirk Brunzel. Er hatte mit Daniel Dietrich vom Imkerverein Osterwald ein ganzes Bienenvolk mitgebracht und war entsprechend umschwärmt von Besuchern. „In jedem Baumarkt gibt es inzwischen gute Mischungen, darum fragt uns keiner mehr danach.“ Das ist denn wohl auch Fortschritt.

Möbel Hesse selbst war mit der Premiere zufrieden. Die Macher haben das Netzwerk für die nächste Messe oder ähnliche Themenangebote hergestellt und weitere Partner auf der Liste. Im Hintergrund laufen Gespräche, die Informationsangebote der Vereine, Firmen und der Stadtverwaltung zu bündeln. Das war wegen Corona und der Kürze der Planungszeit für diese Messe kaum möglich.

Von Markus Holz