Garbsen

Eine Autofahrerin ist am Montagabend gegen 20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Abfahrt Garbsen von der A2 abgekommen. Wie die Feuerwehr Garbsen mitteilte, fuhr sie aus Wunstorf kommend Richtung Hannover. Sie sei mit ihrem Mercedes zunächst über die Leitplanke geraten und dann noch einige Meter die Böschung entlanggefahren, teilte Feuerwehrsprecher Stefan Müller mit. Dann wurde der Wagen von den Bäumen und Büschen gestoppt.

„Die Frau hatte Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, so Müller. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sie sich schon selbst aus ihrem Wagen befreit. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Anzeige

Zufahrt über Blauen See

Da zunächst nicht klar war, an welcher Stelle der Unfall passiert war, wurden zusätzlich zur Feuerwehr Garbsen auch die Ortsfeuerwehren Dedensen, Gümmer und Seelze alarmiert. Zudem machten sich ein Rettungswagen und ein Notarzt auf den Weg. Eine Zufahrt war schließlich über die Straße Am Blauen See in Altgarbsen möglich.

Weitere HAZ+ Artikel

Weil die Frau nur leicht verletzt war, konnte ein Großteil der Einsatzkräfte schnell abrücken. Die Ortsfeuerwehr Garbsen klemmte die Fahrzeugbatterie ab und entfernte Äste und Sträucher, die der Pkw entwurzelt hatte. Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn