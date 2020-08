In Garbsen ist am Mittwochmittag eine Frau bei einem Zusammenstoß leicht verletzt worden –mehrere Airbags in dem Wagen lösten nicht aus. Insgesamt waren acht Personen beteiligt und ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Laut Polizei soll der Fahrer eines Passats die vor ihm haltenden Autos zu spät gesehen haben.