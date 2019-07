Altgarbsen

Betrunken, ohne Licht, als Radfahrer im Dunkeln unterwegs: Ein 22-Jähriger ist am Sonnabend in Altgarbsen vor ein Auto gefahren. Er wurde leicht verletzt. Der Autofahrer hatte nach Polizeiangaben keine Chance, den Unfall zu verhindern.

Polizisten waren am Sonnabend eigentlich unterwegs zu einer grölenden Gruppe Jugendlicher auf einem Spielplatz an der Mozartstraße. Auf der Fahrt dorthin wurde ihnen gegen 22 Uhr ein Unfall am Pottbergsweg, Ecke Am Kreuzstein gemeldet. Dort war der 22-jährige Radfahrer mit seinem roten Damenrad ohne Licht vor einen schwarzen Audi gefahren. Dessen 35-jähriger Fahrer hatte Vorfahrt, konnte noch eine Vollbremsung machen, aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Radler verletzt sich am Knöchel

Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Verletzung am Knöchel zu. Die Front des Audi soll leicht beschädigt worden sein. Der Radfahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizei stellt Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Von Markus Holz