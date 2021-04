Garbsen

In Garbsen haben sich im vergangenen Jahr 1254 Verkehrsunfälle ereignet. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre, sagt Joachim Paul. Er ist bei der Polizei in Garbsen für den Bereich Verkehr zuständig und hat nun die Unfallstatistik für das Jahr 2020 vorgestellt. „Die steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Pandemie“, sagt Paul.

Ganz konkret bedeutet das: Es waren wegen der Einschränkungen einfach weniger Menschen auf den Straßen unterwegs. Und das habe eben auch zu deutlich weniger Unfällen geführt. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es noch 1482 und damit rund 18 Prozent mehr. „Das ist schon sehr auffällig. So niedrige Zahlen hatten wir zuletzt in den Jahren 2009 und 2013“, berichtet Paul.

Die Statistik weist aber auch negative Entwicklungen auf, die nach Einschätzung von Paul ebenfalls mit dem Corona-Jahr zusammenhängen. So ist die Zahl der Schwerverletzten bei Unfällen in Garbsen sogar leicht gestiegen. Und zwar von 22 im Jahr 2019 auf 24 im Vorjahr – trotz deutlich weniger Unfälle insgesamt.

Mehr Menschen steigen aufs Rad um

Auch dafür hat Paul eine Erklärung: „Das hat mit dem Trend zu tun, dass in der Corona-Zeit mehr Menschen auf das Fahrrad umgestiegen sind“, sagt er. Und Fahrradfahrer würden bei Unfällen eben häufiger schwer verletzt als Autofahrer, die sich im Notfall auf eine viel größere Knautschzone verlassen können.

Unter den bei Unfällen schwer Verletzten in Garbsen waren im Vorjahr 13 Radfahrer. „Damit wurde in unserem Auswertungszeitraum ein Höchstwert erreicht“, teilt Paul mit. Das liegt auch daran, dass die Zahl der Unfälle mit beteiligten Fahrradfahrern insgesamt auffällig gestiegen ist – von 64 (2019) auf 86 (2020). Dieser Wert sei bislang nur im sogenannten Jahrhundertsommer 2018 übertroffen worden, als wegen der warmen Temperaturen ungewöhnlich viele Menschen aufs Rad gestiegen sind. „Die Zweiradbranche hat in der Corona-Zeit offensichtlich einen regelrechten Boom erlebt“, sagt Paul – vor allem Pedelecs, also motorisierte Fahrräder wie E-Bikes, seien bei allen Altersgruppen im Trend.

Auf die steigenden Zahlen der verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer habe die Polizei in Garbsen bereits reagiert, betont Paul. „Wir verstärken die Kontrollen im Verkehr – und zwar bei Rad- und Autofahrern“, sagt der Polizeihauptkommissar. Schuld an den Unfällen seien nämlich beide Gruppen. Unabhängig von der Schuldfrage rät die Polizei Radfahrern dringend, einen Helm zu tragen. „Im Fall eines Sturzes kann er folgenschwere Kopfverletzungen verhindern“, sagt Paul.

Karl-Heinz Giese vom ADFC Garbsen-Seelze ist immer mit Helm unterwegs. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Das sagt der ADFC zu den Zahlen

Der ADFC Garbsen-Seelze kann die von der Polizei vorgelegten Zahlen nachvollziehen. Er beobachte bei seinen regelmäßigen Touren selbst, dass die Zahl der Radfahrer stetig zunehme, sagt der stellvertretende Sprecher Karl-Heinz Giese. „Egal, welche Wege man nimmt, man sieht immer mehr Familien oder einzelne auf dem Rad“, sagt er.

Sein Verband spreche sich zwar gegen eine Helmpflicht aus, er selbst sei jedoch nie ohne Helm auf dem Rad unterwegs. „Da würde ich mich nackt fühlen“, sagt Giese. Auch die angekündigten Kontrollen der Polizei hält der passionierte Zweiradfahrer für angemessen. „Das muss natürlich für alle Verkehrsteilnehmer gelten. Denn natürlich gibt es auch Radfahrer, die die Regeln missachten“, sagt der ADFC-Sprecher.

Von Gerko Naumann