Enercity geht den smarten Weg und setzt auf digitale Vernetzung. Der hannoversche Energieversorger setzt mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Region Hannover ein Pilotprojekt gemeinsam mit den Maschinenbauern der Leibniz-Universität um.

Auf dem Campus in Garbsen ist von Enercity jetzt ein flächendeckendes Langstreckenfunknetz installiert worden, ein sogenanntes LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Dafür wurde auf einem Dach eine Antenne montiert. Sie soll Daten von Sensoren empfangen, die in Laboren, Werkstätten oder Lehrräumen komplizierte Techniken ebenso wie gewöhnliche Vorrichtungen überwachen.

Internet der Dinge: Enercity vernetzt den Uni-Campus in Garbsen mit LoRaWAN-Funktechnik. Von links: Enercity-Chefin Susanna Zapreva, Volker Epping, Birgit Glasmacher von der Leibniz-Uni und Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz.z Quelle: Nancy Heusel

Etwa die Forschung der Uni an medizinischen Implantaten. Deren Qualität ist stark von den Klimabedingungen in den Produktionsanlagen abhängig. Sensoren erfassen Temperatur und Luftfeuchtigkeit und melden sich bei unerwünschten Abweichungen direkt beim Forscherteam.

Mehrwert auf dem Campus in Garbsen

Volker Epping, Präsident Leibniz-Uni, sieht in der Kooperation „einen wirklichen Mehrwert auf unserem Campus in Garbsen“ und glaubt an einen „Gewinn für alle Seiten“.

Die Enercity-Vision lautet: Da geht noch mehr. Die Kombination von Sensoren, Software und Services soll etwa bei der Ermittlung von Umweltdaten wie Temperatur, Luft- und Bodenfeuchte, Kohlendioxidkonzentration in der Luft, Lautstärke, Helligkeit oder Windstärke helfen oder auch zur Echtzeitüberwachung dienen, etwa für die Parkplatzbelegung. Auch die Steuerung von Heizungen, Lüftungen, Bewässerungsanlagen und Parkleitsystemen soll möglich werden. Denkbar seien auch Anwendungen für die Kommunen bei Diensten ihrer Verwaltung.

Ziel: Eine Steigerung der Lebensqualität

Enercity-Chefin Susanna Zapreva glaubt, dass vernetzte Städte und Regionen „nachhaltig Nutzen für die Menschen stiften, die dort leben. Mit unseren intelligenten Lösungen im Energiesektor, Nahverkehr, in Kliniken, Schulen und Kitas steigern wir schon heute die Lebensqualität im öffentlichen und privaten Raum.“ Sie freue sich, dass „wir auch im wissenschaftlichen Umfeld einen substanziellen Beitrag zur smarten Gesellschaft leisten können.“

Das Geschäftsmodell für Enercity, erklärt Pressesprecher Dirk Haushalter, soll „im Wesentlichen aus Dienstleistungen bestehen, die daraus entwickelt werden“. Das Unternehmen liefere aber auch etwa Sensoren und die Antenne im Paket dazu. Mit Hilfe von Software sollen aus den Daten „schlaue Dienstleistungen entwickelt werden, etwa eine Warnung an Forscher, wenn ihr Labor zu heiß oder trocken wird.“ Denkbar sei auch etwa „eine Info an den Hausmeister, dass die Abfalleimer auf dem Parkplatz überlaufen. Oder eine Info an Lehrer, dass der Klassenraum gelüftet werden muss.“

Einfach und erschwingliche Installation

Wie Enercity erklärt, sind die Sensoren besonders energiesparend und können über eine Batterie betrieben werden, die jahrelang hält; es seien keine Anschlüsse nötig, die Installation entsprechend einfach und erschwinglich. Die Daten seien zudem sicher, würden vom Sender bis zum Empfänger verschlüsselt übertragen.

Enercity ist von der „LoRa“-Funktechnik überzeugt und will daher in Stadt und Region eine flächendeckende digitale Infrastruktur aufbauen – Motto: „Smart City“ und „Smart Region“. Laatzen etwa sei im Bereich der Kernstadt über eine Antenne auf dem Rathaus „funktechnisch erschlossen, um in umliegenden Schulen Corona-Lüftungskonzepte über vernetzte CO2-Ampeln zu verbessern“. Weitere Projekte seien vereinbart und würden in Kürze bekanntgegeben.

Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, sagt zu dem Pilotprojekt: „Als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Hannover ist uns sehr daran gelegen, Smart-City-Lösungen voranzutreiben. Das Ziel ist dabei immer, das Leben in der Region Hannover effizienter, angenehmer und umweltfreundlicher gestalten.“

Von Ralph Hübner