Garbsen

Wird ein Waldstück an der B6 gefällt, damit ein neues Restaurant der Systemgastronomie entstehen kann? Dieses Thema wird in der Garbsener Politik derzeit intensiv diskutiert. Aber nicht nur dort: Auch bei unsern Lesern und Leserinnen ist die geplante Fällung ein Reizthema. Gleich mehrere Leserbriefe haben wir zum Thema erhalten.

Stimmt der Rat dem bislang vorliegenden Plan zu, müssen mehrere Bäume – darunter auch alte Eichen – gerodet werden. Ausgeglichen wird diese Waldfläche in Linsburg (Nienburg), da laut Stadtverwaltung keine entsprechenden Flächen in Garbsen vorhanden sind.

„Mal hier ein Baum weg, mal da“

Leserin Christine Bienert schreibt: „Mal hier ein Baum, mal da. Immer wieder wird in Garbsen abgeholzt und Fläche bebaut, sei es von Privatleuten oder seitens der Stadt. Und nun soll mal eben ein kleiner Wald mit alten Eichen direkt an der stark befahrenen und feinstaubbelasteten B6 abgeholzt werden. Wofür? Für ein weiteres schematisches Großrestaurant einer Gastro-Kette. Ist ja so dringend erforderlich, wo es nach meiner Zählung doch erst sieben Speisemöglichkeiten dieser Art zwischen Roter Reihe und Garbsener Landstraße gibt.

Und überhaupt gäbe es ja Ausgleichsbäume, irgendwo in der etwa 30 Kilometer entfernten Nienburger Region. Schließlich soll das Restaurant namentlich für ‚Lust am Leben‘ einstehen. Schätze, das würden die Eichen und Tierwelt an der B6 anders sehen. Da bliebe einem schon der Bissen im Halse stecken, wenn Politiker dieses Vorhaben tatsächlich in die Tat umsetzen wollen.“

„Leerstände besser nutzen!“

Auch Leserin Silke Freter kritisiert die Abholzung scharf. „Wie soll das etwas mit dem Klimawandel beziehungsweise Umweltschutz werden, wenn immer mehr Fläche versiegelt wird? Auch, wenn die Fläche am Café del Sol nur klein ist, aber es ist noch etwas Grün an einer sehr befahren Straße, und dieses kleine Biotop soll nun auch noch wieder für einen ,Fresstempel‘ mehr geopfert werden!

Berenbostel wird immer weiter ausgebaut, was natürlich auch immer mehr Verkehr nach sich zieht. Und so lange der öffentliche Nahverkehr nicht weiter gefördert wird – außer für Studierende, für die alle 10 (!) Minuten ein Bus für eine (!) Haltestelle fährt und gleichzeitig die Buslinie nach Stöcken zur Stadtbahn gestrichen wird – verdichtet sich der Autoverkehr weiter, beziehungsweise es gibt keinen Anreiz, auf Bus und Bahn umzusteigen. Die Lage an der B6 ist zwar wirtschaftlich sehr reizvoll, aber es sollte doch sehr genau überlegt werden, ob das alles noch nötig ist, und nicht Leerstände besser genutzt werden könnten!“

Von der künftigen Kette „Lewenslust“ gibt es bislang nur ein Restaurant in Hildesheim. Dort ist das Steakhaus aber in ein altes Forsthaus auf dem Galgenberg gezogen, das seit Jahren immer wieder für Gastronomie genutzt wird. In Garbsen soll dagegen neu gebaut werden. Quelle: Christian Gossmann

„Ortsansässigen Wirten wird das Überleben schwer gemacht“

Leser Deodat von Eickstedt aus Garbsen schreibt: „Bei der Lektüre dieses Artikels fragt man sich unwillkürlich, ob die Befürworter eines solchen Vorhabens den Schuss nicht gehört haben! Nicht nur das unsensible Abholzen eines alten Baumbestandes ist zu kritisieren, sondern ebenso der geplante Import von Steaks, als ob es diese aus deutscher Produktion nicht gäbe! Hinzu kommt, dass eine weitere Systemgastronomie den ortsansässigen Wirten, die sich von den Corona-Folgen noch lange nicht erholt haben werden, das Überleben weiter schwer macht. Peter Alexanders Lied von der ,kleinen Kneipe‘ ist dann vielleicht nur noch verflossene Nostalgie. Konzentrierte Großgastronomie, die fußläufig kaum zu erreichen ist, ist für eine den Klimawandel eindämmen wollende Stadt wie Garbsen schlicht kontraproduktiv!“

Von Simon Polreich