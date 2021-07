„Unser Dorf hat Zukunft“: Schloß Ricklingen bekommt 1000 Euro

Schloß Ricklingen

Eine neue Dorfmitte, eine Grundschule aus Holz, die Bündelung der Sportanlagen an der Buschriede: Für die Teilnahme am Regionswettbewerb 2021 „Unser Dorf hat Zukunft“ hat der Schloß Ricklinger Arbeitskreis für Dorfentwicklung (DTV) jede Menge Ideen eingereicht. Allerdings hat das Leinedorf einen Platz auf dem Siegertreppchen verpasst: Gewonnen haben die Orte Barrigsen (Barsinghausen) und Brelingen (Wedemark), gefolgt von Eilvese (Neustadt). Das hat die Region am Montag mitgeteilt. Für die „vorbildliche Arbeit“ an ihrem Konzept sprach die Jury den Akteurinnen und Akteuren aus Schloß Ricklingen allerdings 1000 Euro zu.

Präsentation im Video

Statt einer Bereisung der Bewerber-Orte durch die Jury hatten die Dörfer ihre Zukunftsideen in einem zweiminütigen Video vorgestellt und im Regionshaus präsentiert. „Eines der wichtigsten Anliegen ist der Wunsch der Schloß Ricklinger nach einer Dorfmitte“, sagte Eckhard Peters vom DTV kurz vor der Präsentation im Mai.

Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ehrt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft seit 1981 alle drei Jahre bürgerliches Engagement für eine lebenswerte Zukunft auf dem Land. Schirmherr ist der Bundespräsident. Der Wettbewerb will die teilnehmenden Ortschaften dazu anregen, die eigenen Stärken, Schwächen und Chancen zu analysieren und daraus ein ganzheitliches Konzept für die zukünftige Entwicklung zu erarbeiten.

In einem nächsten Schritt werden die Landessieger gekürt. Die Auszeichnung der Gewinnerdörfer auf Bundesebene erfolgt dann in 2023.

Von Linda Tonn