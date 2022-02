Auf der Horst/Garbsen-Mitte

Im jahrelangen juristischen Streit zwischen dem ehemaligen Schulhausmeister Martin von der Werth und der Stadt Garbsen gibt es eine entscheidende Wendung. In zweiter Instanz bekamen von der Werth und sein Rechtsanwalt Michael Falke am Landesarbeitsgericht Niedersachsen in Hannover in fast allen Punkten Recht. Konkret bedeutet das: Die Stadt Garbsen muss den Hausmeister, dem sie fristlos gekündigt hatte, weiterhin beschäftigen. Außerdem war die Räumung seiner Dienstwohnung unzulässig.

Damit hat das Landesarbeitsgericht eine Entscheidung des Arbeitsgerichtes Hannover aus dem Mai 2021 kassiert. Das hatte damals der Stadt recht gegeben und die fristlose Kündigung für rechtens erklärt. Damals hatte Anwalt Falke angekündigt, in Berufung zu gehen – was sich nun für seinen Mandanten auszahlen dürfte. Zu dem jetzt gesprochenen Urteil gibt es noch keine Begründung. Eine Revision ist allerdings nicht zugelassen worden, damit ist es rechtskräftig.

Unbezahlte Überstunden? Wie der Streit zwischen einem Hausmeister und der Stadt Garbsen begann

Mit dem Urteil könnte die jahrelange Auseinandersetzung um den Schulhausmeister beendet sein, die er im Frühjahr 2020 selbst ins Rollen gebracht hatte. Damals verklagte von der Werth seinen Arbeitgeber. Er forderte 24.000 Euro für Überstunden, die er nach eigener Aussage seit 2017 bei seiner Tätigkeit an der Oberschule Garbsen im Stadtteil Auf der Horst angehäuft hatte.

Das Urteil des Landesarbeitsgerichtes ist rechtskräftig. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Die Stadt Garbsen bestritt das nicht nur – sie warf ihrem damaligen Mitarbeiter im Gegenzug unter anderem Arbeitszeitbetrug und Prozessbetrug vor und erstattete ihrerseits Strafanzeige. Die Verantwortlichen begründeten das damit, dass von der Werth die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma bedrängt haben soll. So soll er eine Unterschrift erhalten haben, die ihm bestätigt, dass er der Frau morgens um 4.30 Uhr die Türen zur Sporthalle der Schule aufschließt, damit diese dort sauber machen kann. Wegen dieses täglichen frühen Einsatzes sei die große Zahl der Überstunden zustande gekommen.

Auf Stadt kommen nun hohe Kosten zu

Rechtsanwalt Falke hat das Urteil deshalb mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. „Ich bin froh, dass mein Mandant damit vom Vorwurf des Arbeitszeitbetruges reingewaschen ist“, sagte er. Auf die Stadt Garbsen kommen nun Kosten „weit im fünfstelligen Bereich“ zu, sagte Falke. Sie müsse dem Hausmeister unter anderem Weihnachtsgeld und einen Corona-Bonus nachzahlen und bleibt außerdem auf den Gerichts- und Anwaltskosten sitzen. Ob die Stadt darüber hinaus auch die Überstunden bezahlen muss, wird in einem weiteren Prozess verhandelt. Als Nächstes will Falke klären, ob von der Werth in seine ehemalige Dienstwohnung zurückkehren darf, aus der er nach einer Räumungsklage der Stadt ebenfalls ausziehen musste.

Schülerinnen und Schüler hatten sich bei 2020 bei einer spontanen Demo für ihren Hausmeister Martin von der Werth eingesetzt. Quelle: privat (Archiv)

Von der Werth selbst ist auch erleichtert, spricht aber auch von einer langen und schweren Phase, die er hinter sich habe. „Für meine Frau, meine Tochter und mich war das eine dauerhafte Belastung“, sagte er. Er wünsche sich nun seinen alten Job an der Oberschule Garbsen zurück. Deren Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte hätten sich immer für ihn eingesetzt – das habe ihm sehr geholfen. Noch ist aber unklar, wie die Stadt Garbsen von der Werth künftig einsetzt. Einen Anspruch auf seine ehemalige Stelle habe er nicht, sagte Falke.

Die Stadt Garbsen zeigte sich auf Anfrage von dem jüngsten Urteil überrascht. „Die Stadt Garbsen ist nach wie vor davon überzeugt, dass Herrn von der Werths Kündigung gerechtfertigt war“, teilt Stadtsprecher Benjamin Irvin mit. Durch die Entscheidung gelte das Arbeitsverhältnis jedoch als „nicht beendet“. „Herr von der Werth wird somit als Schulhausmeister weiterbeschäftigt werden“, so Irvin.

Von Gerko Naumann