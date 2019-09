Neustadt

Schon die Oberbegriffe klingen nach Geschäftswelt: Global Business, Work-Life-Balance, Marketing/Self-Marketing, Leadership oder Daily Business sind Schlagworte, die am unteren Seitenrand der neuen Broschüre Arbeitswelt der Volkshochschule ( VHS) Hannover-Land das Angebot gliedern. Das neue Programm für September bis Januar reicht von Zeit- und Selbstmanagement über Boxtraining und Business-Yoga für die Pause bis zu Mitarbeiterführung. Auch die per Gesetz geforderte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz wird in einem Kurs erläutert, und Deutsch-Training für den Beruf ist ebenfalls im Programm.

VHS will Angebote für Unternehmen maßschneidern

Aus Sicht der neuen Leiterin für allgemeine und berufliche Bildung bei der Volkshochschule sind das schon gute Ansätze, wie eine kleine Speisekarte in einem guten Restaurant, die sie nun um ganz eng mit den Firmen entwickelte Angebote erweitern will. „Ich werde auf die Unternehmen zugehen und mit ihnen besprechen, wo vielleicht Bedarfe sind.“ Wörner weiß, wie umkämpft der Markt ist, will vor allem mit Ortsnähe, Kompetenz der Dozenten und maßgeschneidertem Angebot punkten. „Unsere Mitarbeiter können beispielsweise auch in den Betrieb kommen, wenn das gewünscht ist“. sagt sie.

„Bildungseuphorikerin“ will auf Unternehmen zugehen

Gemeinsam mit VHS-Geschäftsführerin Martina Behne will Wörner weiter daran arbeiten, dass die VHS als dienstleistungsorientiertes Unternehmen und als moderner Anbieter beruflicher Bildung wahrgenommen zu werden. Wörner folgt in der VHS auf Ute Kummerow-Funke, die nach ihrem 60. Geburtstag noch einmal eine Chance auf berufliche Veränderung habe wahrnehmen wollen, wie Behne berichtet. Sie werde jetzt aktiv auf Firmen zugehen, sich in den Netzwerken etwa der Wirtschaftsförderung vorstellen, sagt Fachfrau Wörner, die sich selbst als „Bildungseuphorikerin“ bezeichnet. Sie habe mal Lehramt studiert, weil sie Mädchen die Mathematik näher bringen wollte, für die sie sich selbst so sehr begeisterte.

Wörner genießt Freizeit am Tannenbruchsee

Stattdessen hat sich die heute 53-Jährige für die Freiberuflichkeit entschieden, arbeitete lange als Coach und Personalentwicklerin für kleine und mittelständische Unternehmen. Wörner wohnt in Hannover, hat aber schon seit Jahren ein Freizeit-Refugium am Tannenbruchsee Metel. Auf ihrem Grundstück dort steht ein Bauwagen, in dem sie gerne ihre Freizeit verbringt, wie sie berichtet: „Joggen, Podcasts hören, schwimmen, lesen und einfach die schöne Umgebung genießen“, sei dann angesagt, schildert sie, „was für ein Geschenk.“

Lange Nacht des Wissens am 20. September Mit einer Langen Nacht des Wissens will die VHS Hannover-Land am Freitag, 20. September, das 100-jährige Bestehen der Volkshochschulen. „Hören Sie zu, machen Sie mit, probieren Sie aus“, lautet die Einladung an die Besucher. Das bunte Abendprogramm beginnt um 18.15 Uhr im Hauptsitz, dem Veranstaltungszentrum Leinepark. Bereits im Foyer und auch in den verschiedenen Räumen können die Besucher an allerhand Ständen loslegen. Ein Stand, an dem man mit Farben kreativ werden kann, ein Fotospaziergang zum nahen Wasserfall an der Apfelallee, Amateurfunk ausprobieren, Sprachkenntnisse testen, Tiermasken basteln, Lachyoga und Rudelsingen gehören zu den Mitmachangeboten. Auf die Bühnen steigen Clownin Uta Beger, die Chöre Voice, Heart & Soul und der Popchor Neustadt, auch die VHS-Theatergruppe gibt eine Kostprobe. In verschiedenen Ausstellungen blickt die VHS in die eigene Geschichte zurück. Auch die Stadtbibliothek, seit November Untermieterin, präsentiert sich an dem Abend, der ab 21 Uhr mit einem großen Rudelsingen im Foyer ausklingen soll.

