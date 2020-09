Herr Voss, immer wieder passiert es, dass genervte Autofahrer in Baustellen die Arbeiter beschimpften – oder gar angreifen. Am Wochenende haben wir das wieder an der A2 bei Garbsen erlebt. Was geht da in den Autofahrern vor?

Solche Vorfälle haben immer eine Vorgeschichte. Wenn die Autofahrer schon zwei Stunden im Stau gestanden haben, freuen die sich natürlich nicht, dass eine einfache Baustelle eine solche Verzögerung verursachen kann. Das erzeugt Unmut und führt dann zu solchen Reaktionen. Man macht die Umstände für das verantwortlich, was man erlitten hat. Dann gibt es den Unmut auch mal gegen die Leute, die da tätig sind.

„Das sind wirklich nur Einzelfälle“

Aber im Stau stehen ja viele, und die meisten können sich benehmen. Was passiert da im Kopf der Leute, die so ausrasten?

Jeder ist mit seinem eigenen Gepäck sozusagen ins Auto eingestiegen. Wenn man bestimmte Erwartungen hat, was das Erreichen des Ziels angeht, die enttäuscht werden, und man auch nicht weiß, wann man denn ankommt und dazu Mitfahrer sich auch noch aufregen, dann kann das das eigene Fehlverhalten unterstützen. Mann muss dazu sagen, dass solche Fälle, in denen jemand die Kontrolle über sich verliert, äußerst selten sind. Das sind wirklich nur Einzelfälle. Die große Masse der Autofahrer ist extrem geduldig.

„Autofahren hat nicht mehr die Erlebnisqualität“

„Die große Masse der Autofahrer ist extrem geduldig“: An der Schnellbaustelle der A2 bei Garbsen war das am vergangenen Wochenende nicht so. Einige Autofahrer haben die Bauarbeiter angegriffen. Quelle: Samantha Franson

Ist das eigentlich ein neues Phänomen?

Beim Hören des Verkehrsfunks gewinnt man schon den Eindruck: Es sind eigentlich überall Baustellen. Das Autofahren hat nicht mehr die Erlebnisqualität, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Der Wegfall dieses Gefühls, dass man zügig von A nach B kommt, kann dann dazu führen, dass der eine oder andere sich so verhält, wie Sie das gesagt haben.

Verkehrspsychologe fährt lieber Zug Karl-Friedrich Voss ist Vorsitzender des Verbands der niedergelassenen Verkehrspsychologen. Der promovierte Diplompsychologe hat Praxen in Hannover und Hann. Münden, zwischen denen er regelmäßig pendelt. Dann meidet er die Autobahn 7 und nimmt lieber die Bahn, weil es ihm zu umständlich ist, die ewigen Staus zu umgehen. Das koste zu viel Zeit – und die Bahn sei angenehmer.

Aber den Frust über die Baustelle spüren ja viele – und verhalten sich dennoch angemessen. Was muss denn dazu kommen, dass jemand so ausrastet, dass er Bauarbeiter beschimpft?

Das ist natürlich alles andere als zulässig, und verständlich ist es auch nicht. Aber oft sind Leute im Stau sich selbst überlassen und wissen nicht, wie lange es noch dauert und warum der Stau überhaupt besteht.

„Die Leute sauber und aktuell informieren“

Könnte man Baustellen so gestalten, dass Autofahrer gelassener mit ihrer Situation umgehen können?

Da kann es schon helfen, wenn man die Leute sauber und aktuell informiert über das, was auf der Straße los ist. Und das wird oft nicht gemacht. Man muss sich nur ansehen, wie in Niedersachsen Autobahnbaustellen eingerichtet und betrieben werden. Das sind meistens sehr lange Abschnitte, die dazu meist sehr lange bestehen bleiben. Wir haben oft Baustellen und Staus, die quasi Dauereinrichtungen sind.

Von Karl Doeleke