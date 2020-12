Stelingen

Die Polizei Garbsen hat am Wochenende eine Party in Stelingen aufgelöst: In einem Haus an der Leinestraße hatten nach Polizeiangaben zwölf Menschen aus fünf Haushalten gefeiert – ein klarer Verstoß gegen geltende Corona-Verordnungen. Gastgeber und Gäste sollen zwischen 15 und 43 Jahre alt sein.

Die Polizei soll und muss in der aktuellen Corona-Lage intensiv unter anderem öffentliche Plätze und stark frequentierte Einkaufsbereiche kontrollieren. Nach eigenen Angaben eröffnet sie noch immer zahlreiche Bußgeldverfahren, weil Abstands- oder Maskenpflicht nicht eingehalten werden. Zur polizeilichen Aufgabe gehört es auch, Hinweisen auf private Veranstaltungen nachzugehen, bei denen die Regeln nicht eingehalten werden.

Von Markus Holz