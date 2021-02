Garbsen

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag drei Partys auflösen müssen. In allen Fällen waren die Corona-Regeln missachtet worden. Negativer „Spitzenreiter“ war eine Verlobungsfeier.

Nach Angaben der Polizei hatten die Gastgeber das Fest in einem Einfamilienhaus in Osterwald ausgerichtet. Die Beamten zählten 22 Gäste aus deutlich mehr als zwei Haushalten. Niemand habe eine Maske getragen oder sich um Abstand zueinander gekümmert, schreibt die Polizei. Die Feier wurde aufgelöst. Die Gäste hätten den Abbruch, wie in allen weiteren Fällen auch, anstandslos akzeptiert.

Gäste suchen Fluchtweg über den Balkon

In Berenbostel stieß die Polizei nach dem Hinweis von Zeugen auf eine Feier in einem Mehrparteienhaus. Wäre die Musik nicht so laut gewesen, wäre die Party vielleicht nicht aufgefallen. So aber mussten die Beamten kontrollieren. Sie stießen auf acht Beteiligte aus mehreren Haushalten und bat die Gäste zu gehen.

Ähnliches geschah in Altgarbsen: Ein Anwohner beschwerte sich über Lärm aus einer Erdgeschosswohnung. Als die Polizei klingelte, sollen mehrere der sieben Beteiligten versucht haben, über den Balkon zu entkommen. Sie wurden dort von Beamten erwartet und gebeten, ihre Personalien bei den Kollegen an der Wohnungstür zu Protokoll zu geben.

Alle Personen müssen mit einem Bußgeld der Region Hannover rechnen. Die Einsätze sind nicht die ersten dieser Art. Die Häufung der Feiern am Sonnabend sei aber ungewöhnlich, sagte Hauptkommissar Norman Frigge. „Vielleicht werden die Leute jetzt nachlässiger.“

Von Markus Holz