Bei Willehadi gehen seit anderthalbhalb Wochen Menschen ein und aus, die dort sonst nicht zu sehen sind. Grund ist die erste Vesperkirche. Zwei Woche offene Kirche mit Informationen, kostenlosem Essen, Beratungsangeboten, Kinder- und Kulturprogramm. Fünf Kirchengemeinden wollen niederschwellig einen Raum für Begegnungen schaffen. Die Organisatoren um Pastor Yoo-Jin Jhi ziehen kurz vor Ende der Premiere in Garbsen eine positive Bilanz.

Die Vesperkirche in Willehadi ist ein ökumenisches Projekt der Kirchengemeinden Willehadi und St. Raphael, Alt-Garbsen, Versöhnung und Marienwerder. Bis Sonntag, 3. Oktober, steht täglich ein gemeinsames Gratisessen im Kirchenraum bereit. Partner aus dem sozialen Netzwerk der Gemeinden bieten täglich ab 16.30 Uhr breit gefächerte Informationen zu Themen wie Gesundheit, Pflege, Umwelt und Sicherheit. Angebote für Kinder sowie Tauschbörse, Upcycling-Werkstatt und ein abendliches Kulturprogramm gehören ebenso zur Vesperkirche. Unterstützt wird die Reihe unter anderem vom Diakonischen Werk, dem Stadtkirchenverband, etlichen Sponsoren und Förderern.

Ehrenamtliche Helferinnen teilen bei der Vesperkirche jeden Tag Essen aus – gratis und immer etwas anderes. Quelle: Gert Deppe

Auch das direkte Gespräch gesucht

„Die Vielschichtigkeit der Bevölkerung in unserem Stadtteil spiegelt sich in den Besuchern wider“, sagt Willehadi-Pastor Yoo-Jin Jhi. Einige haben das direkte Gespräch mit ihm gesucht. Vor allem Kinder haben die Angebote auf dem Willehadi-Gelände genutzt. „Oft waren sie schon vor dem Beginn um 16.30 Uhr hier“, sagt Jhi. Auch beim Essen sei der Kirchenraum immer gut gefüllt gewesen. Zurückhaltender war die Resonanz auf die Info- und Beratungsangebote. „Da hätten wir uns mehr Zulauf gewünscht, zum Beispiel am Thementag Sicherheit“, sagt Karen Hammerich. Sie hat mit ihrem Kollegen Jonas Sakolowski vom Diakonischen Werk das Begleitprogramm konzipiert.

Im Zirkuszelt können Mädchen und Jungen kreativ sein, wie hier beim Basteln von Glockenspielen aus Holz, Wolle und Glöckchen – ein Angebot der Musik- und Kunstschule Garbsen. Quelle: Gert Deppe

Abends oft ein volles Haus

Das Kulturprogramm abends ab 19.30 Uhr wiederum hat zahlreiche Menschen angelockt. Ganz besonders viele wollten Kabarettist Matthias Brodowy, Illusionskünstler Mr. Joy, die Kellerbühne Garbsen und die Big Band Berenbostel erleben. „Mit all diesen niedrigschwelligen Angeboten kommt Kirche auf andere Art und Weise in das Bewusstsein der Menschen“, sagt Pastor Jhi. „Das ist die ideale Gelegenheit, um Begegnung im Stadtteil und die Wahrnehmung der Kirche zu festigen.“

Küsterin Bibby Kania, mitverantwortlich für die Gesamtorganisation, blickt zufrieden auf diese Premiere. Mehr als 50 ehrenamtliche Helfer aus allen beteiligten Gemeinden haben täglich zum Erfolg der Vesperkirche beigetragen. Und der hatte sich schnell herumgesprochen. Kurzentschlossen brachte der Chor Begonvil Koroso aus Hannover am Mittwoch türkisches Flair in die Kirche. Chorleiter Ibrahim Karaman dirigierte stimmungsvolle Kunstlieder aus der osmanischen Zeit. Sänger Lütfü Candan wohnt bei Willehadi um die Ecke und hatte den spontanen Auftritt arrangiert.

Die Tauschbox im Außengelände zieht viele Besucher der Vesperkirche an. Quelle: Gert Deppe

Die Angebote bis Sonntag

Donnerstag, 30. September: ab 16.30 Uhr Beratungsangebot Frauenzentrum Garbsen, AWO, Caritas Suchtberatung, Zahnmobil Hannover. Ab 19.30 Uhr spielt das sinfonische Blasorchester „Ansatzwaisen”.

Freitag, 1. Oktober: ab 16.30 Uhr Informationsangebot „ökologischer Fingerabdruck“ mit dem kirchlichen Entwicklungsdienst Niedersachsen und Nabu Garbsen. Ab 19.30 Uhr Kirchenkino mit Überraschungsfilm, Popcorn und Cola.

Sonnabend, 2. Oktober: ab 16.30 Uhr Musik mit Schülern und Lehrern der Musik- und Kunstschule Garbsen. Ab 19.30 Uhr Klavierkonzert mit Gintaras Januševičius mit Werken von Haydn, Beethoven und Chopin.

Sonntag, 3. Oktober: ab 11 Uhr Erntedankgottesdienst zum Abschluss der Vesperkirche mit anschließendem Mittagessen.

Stippvisite vom künftigen Bürgermeister

Überraschungsgast: Willehadi-Pastor Yoo-Jin Jhi (rechts) freut sich über den Besuch des frisch gewählten Bürgermeisters Claudio Provenzano (SPD) bei der Vesperkirche. Quelle: Gert Deppe

Neugierig war offenbar auch der künftige Bürgermeister Garbsens. Claudio Provenzano (SPD) machte eine Stippvisite am Orionhof und musste nach einem Gespräch mit Pastor Jhi für einige Selfies mit Gästen posieren. „Mehr geht immer“, lautet Jhis Bilanz kurz vor Ende der Vesperkirche, „aber für das erste Mal sind wir zufrieden.“ Jhi schließt eine Wiederholung nicht aus – „aber jetzt lassen wir das erst mal sacken“.

